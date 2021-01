antonio-zequila:-“mia-madre-ha-cambiato-la-serratura-per-chiudermi-fuori-casa”

Antonio Zequila, noto personaggio televisivo, ha rilasciato un’intervista a Il Tempo assieme alla madre Carmela, nella quale, tra le altre cose, ha raccontato un aneddoto davvero singolare.

Zequila ha ripercorso la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip durante la quale ha vissuto la tragica perdita dell’amato papà che aveva assistito fino a poco prima di entrare nella casa.

L’attore, ora, single da diverso tempo non vuole più saperne di vita sentimentale e sembra aver appeso gli stivali al chiodo.

Chi non è d’accordo con questa decisione è la madre Carmela, alla quale Antonio è particolarmente legato, che ha tentato in tutti i modi di spingere il figlio a trovare una buona moglie:

Fallito ogni tentativo di far sposare il figlio, la madre Carmela ha allora deciso di ricorrere ad un metodo tutt’altro che convenzionale cambiando la serratura della porta di casa e chiudendo così fuori Antonio per impedirgli di rientrare.

Antonio sembra finalmente aver capito le intenzioni della madre e vorrebbe accontentarla:

“Vuole che metta su famiglia. Come darle torto? È molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre così come prima lo ero di mio padre, che ora non c’è più.”