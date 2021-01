5 novità a fumetti uscite questa settimana

Edicole e librerie scaldano i motori con le prime uscite a fumetti dell’anno. Ecco le novità più interessanti dopo le feste tra graphic novel, comics e manga

Le case editrici italiane iniziano a scaldare il motore dopo un 2020 di grandi fumetti, per prepararsi a un 2021 che non sembra da meno. A rallegrare la prima settimana dell’anno arrivano 5 novità interessanti firmate da autori italiani, statunitensi e giapponesi.

Sunset Light 1, di Maki Usami

I dolori della crescita e del cambiamento nel nuovo shojo manga (fumetto giapponese indirizzato espressamente a un pubblico femminile) dall’autrice di Love Button.

Chinami è un’adolescente introversa, spesso ombrosa, che sta per entrare in uno dei periodi più difficili della propria vita. Il padre ha intenzione di risposarsi, e insieme si sono trasferiti nel palazzo in cui abita la nuova fidanzata. La ragazza ha intenzione di conoscere bene la futura matrigna prima di approvare l’unione, ma a sua volta viene sottoposta ad attento scrutinio dalla futura sorellastra e dalle amiche di lei.

A complicare il tutto interviene una storia d’amore in nuce che porta ulteriore scompiglio nel cuore di Chinami (Star Comics, 192 pp, 5,50 euro).

Diabolik. Vile inganno, di E. Lotti, A. Mainardi, R. Nunziati

Nel primo albo inedito del 2021, Diabolik sta progettando un ardito furto nel caveau di una banca. Tuttavia, mentre si aggira per le fogne incontra un ragazzo che sostiene di essere sfuggito ai servizi sociali. Il criminale non ha altra scelta che portarlo in uno dei suoi rifugi e tenerlo rinchiuso sino alla fine del colpo, per evitare che racconti del loro incontro alla polizia.

Come al solito, però, non tutto è come sembra a Clerville. Ginko vigila e, con lui, anche il Commissario Zelter, ambizioso e privo di scrupoli, disposto a tutto per mettere le mani su Diabolik ed Eva Kant (edizioni Astorina, 120 pp, 2,80 euro).

Talenti di classe. Le disavventure di un giovane papero, di Jimmy Gownley, Jay P. Fosgitt

Una storia che proviene dritta dritta dalla scuola Usa dei fumetti Disney, e che reca con sé qualche lezione appresa dai classici della letteratura moderna per ragazzi come Diario di una schiappa.

Un giovane Paperino (con tanto di felpa con cappuccio e pantaloni larghi, un look ben diverso da quello al quale siamo abituati nelle avventure italiane di Paperino Paperotto) lascia la familiare fattoria di Nonna Papera per iscriversi alla Drip Academy, una scuola molto esclusiva, presieduta da Pico De Paperis. Il giovane papero non è lo studente più brillante o motivato della scuola, ma il suo coraggio e il suo spirito indipendente e sfrontato lo aiuteranno a prendere le decisioni giuste anche nelle situazioni più difficili.

Il primo volume di una nuova collana per giovani lettori (Giunti editore, 224 pp, 9,90 euro).

M.o.r.i.a.r.t.y. L’impero meccanico 1, di J.P. Pécau, F. Duval, S. Subic, S. Smulkowski

Il dottor Jekyll e Sherlock Holmes uniscono le forze in questo divertente pastiche vittoriano dai toni action-steampunk.

Moriarty, genio del crimine e nemesi di Holmes, ha un piano per conquistare Londra e forse il mondo. C’entra il siero ideato dal dottor Jekyll, che permette di scatenare la bestia nascosta dentro ciascun uomo e donna.

Peccato che il buon dottore sia stato apparentemente ucciso dalla polizia mentre aveva assunto le sembianze di Mister Hyde. E nel frattempo il detective privato più famoso di tutti i tempi, qui provvisto di gadget e addestramento alla James Bond, è impegnato a sventare i diabolici piani di un automa appassionato di gioco d’azzardo. Chi fermerà Moriarty? (Editoriale Cosmo, 128 pp, 5,90 euro).

Julia. Gelida rabbia, di G. Berardi, L. Calza, D. Statella, B. Delvecchio

Proseguono le indagini di Julia, l’indagatrice dell’animo di casa Bonelli, in un’avventura fra nevi e cime montane.

Julia e il fidanzato Ettore cercano di rilassarsi dopo le vicende recenti cercando la pace in una imbiancata località sciistica. Anche tra le montagne, però, non vi è pace: un omicidio sconvolge le piste da sci. Come se non bastasse una tempesta di neve isola completamente l’albergo, e quel che è peggio è che ogni singolo ospite avrebbe avuto un movente perfetto per macchiarsi del delitto.

Un’indagine con atmosfere alla Agatha Christie, ideale per un ultimo weekend di settimana bianca (Sergio Bonelli Editore, 132 pp, 4,50 euro).