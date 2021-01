Usa, Trump: “Non andrò all’insediamento di Biden”. Pelosi: “Pronti a far partire l’impeachment”

WASHINGTON – Donald Trump torna su Twitter dopo la sospensione decisa dal Social network e ricomincia subito a parlare senza filtri agli americani. “I 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me, per l’America prima, e per rendere l’America di nuovo grande, avranno ancora una voce gigantesca in futuro”, ha scritto. E poi: “Per tutti coloro che lo hanno chiesto: non andrò alla cerimonia di insediamento il 20 gennaio”. Soltanto in quel momento, dopo aver giurato sulla Bibbia, il suo rivale Joe Biden diventerà ufficialmente il 46simo presidente degli Stati Uniti, come confermato dal Congresso nella notte di due giorni fa nonostante l’assalto al Campidoglio mentre la procedura era in corso: il bilancio degli scontri è di cinque morti, fra cui un poliziotto.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

La sfida di Nancy Pelosi

Intanto la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, si prepara a sferrare l’attacco finale al presidente: se non si dimetterà o il vicepresidente Mike Pence non inizierà la procedura di sospensione basata sul 25simo emendamento della costituzione, farà partire lei stessa la procedura di impeachment alla Camera la prossima settimana. Una mossa simbolica, perché i temi per arrivare alla rimozione del presidente in questo modo sono strettissimi. Pelosi aveva chiesto ieri al vicepresidente Mike Pence di iniziare la procedura per rimuovere il presidente sulla base del 25simo emendamento, ma ha detto di non aver ha avuto risposta. Pelosi ha anche dichiarato di aver parlato con il capo dello Stato maggiore delle Forze armate americane Mark Milley per discutere le mosse da fare per impedire a quello che ha definito “un presidente instabile” di avviare ostilità militari o di accedere ai codici di lancio e di ordinare un attacco nucleare.

I primi no dei repubblicani

Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, il deputato Kevin McCarthy, ha espresso la sua opposizione all’impeachment. L’ipotesi “a solo 12 giorni dalla fine del suo mandato, non farà che dividere di più il nostro Paese”, ha detto.

Biden: “Sull’impeachment decide il Congresso”

Incalzato sull’opportunità di avviare la procedura di impeachment contro Trump, il presidente eletto ha risposto che la decisione “spetta al Congresso” e che le sue priorità in questo momento sono l’emergenza del coronavirus e il rilancio dell’economia, in crisi a causa del Covid

La squadra di governo

Biden ha chiesto una rapida conferma delle sue nomine di governo, subito dopo l’inaugurazione: sarà il primo presidente della storia americana recente ad insediarsi alla Casa Bianca con quasi nessun ministro confermato dal Senato, a causa dei ritardi nella transizione. Biden ha completato oggi la presentazione della sua squadra: la governatrice di Rhode Island Gina Raimondo, scelta come segretario al Commercio, e il sindaco di Boston Marthy Walsh, indicato come segretario al Lavoro. Completando la sua squadra, ha sottolineato come sia “la più rappresentativa d’America”, con tante donne e tanti esponenti delle minoranze.

Rubato uno dei computer di Pelosi

Uno dei computer di Nancy Pelosi e quelli di altri deputati sono stati rubati durante l’assalto al Campidoglio: non è chiaro se vi fossero informazioni riservate

Nuove dimissioni nell’Amministrazione

L’avvocato della Casa Bianca, Pat Cipollone, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di dimettersi. A riferirlo è la Cnn citando una fonte vicina a Cipollone. Nelle ultime ore c’è stata una catena di dimissioni di funzionari di primo piano, in disaccordo con la scelta di Trump di non condannare le violenze in maniera chiara. Da quando si sono tenute le elezioni, Cipollone avrebbe pensato alle dimissioni più volte, ma è sempre stato esortato di rimanere in carica “per il bene del Paese” da membri del Senato e dallo staff del governo. Lo stesso starebbe facendo la consulente Hope Hicks, una dei consulenti più vicini del presidente.

Inchiesta sulla morte dell’agente ucciso negli scontri

La procura della capitale aprirà un’inchiesta sulla morte dell’agente della polizia di Capitol Hill ucciso negli con i sostenitori di Trump. Brian Sicknick era rimasto ferito mentre affrontava i rivoltosi e quando è tornato in caserma è svenuto. Ricoverato all’ospedale, è deceduto in seguito alle ferite subite.