Ludovica Valli è stata fortemente critica sul web per aver utilizzato delle parole poco carine nei confronti degli operai, ecco cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne Pioggia di critiche sul web per Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne questa volta l’ha combinata grossa definendo gli operai degli “animali“, come ben […]

L’articolo Uomini e Donne: Ludovica Valli pioggia di critiche su IG “sei da denuncia” proviene da Leggilo.org.

