TG BYOBLU24 | 08 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19.00

8/01/2021 Alcune notizie del Tg:

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, non funzionerà più se non si accetteranno i nuovi termini e condizioni contenuti all’interno dell’app. Ecco cosa cambia e quali dati saranno condivisi con Facebook dall’8 febbraio. E la privacy come diritto sembrerebbe sempre più messa all’angolo.

Come era prevedibile, l’assalto al Campidoglio ha generato una vera e propria pioggia di accuse verso Donald Trump. In passato però, manifestazioni anche più violente di quella dello scorso 6 gennaio, non hanno ricevuto stigmatizzazioni altrettanto severe in particolare da parte del partito democratico americano. Esistono per caso due morali?

In Italia in questi giorni si sente parlare di crisi del Governo, di un possibile rimpasto e vengono fatte varie ipotesi su chi potrebbe succedere a Giuseppe Conte. Fra questi c’è il nome di Mario Draghi. Si tratta dell’uomo adatto? “Assolutamente no” secondo l’avvocato Marco Mori che chiarisce attraverso un excursus storico il perché.

Il prossimo luglio verranno commemorati i 20 anni dalle manifestazioni contro il G8 a Genova. Che ne è stato di quel movimento che aveva tentato di fermare sul nascere la globalizzazione neoliberista?

Claudio Messora