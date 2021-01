Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Maddalena Vasselli ex tentatrice è in dolce attesa

Maddalena Vasselli, ex tentatrice di Temptation Island nel 2019, è in dolce attesa. Il suo primo post del 2021 su Instagram annuncia ai suoi 40mila follower di essere in dolce attesa, di un maschietto!

Il 2021 si “tinge di blu” per l’ex tentatrice di Temptation Island, annunciando di essere in dolce attesa. L’hashtag in primo piano che recita “che fantastica storia è la vita”, ci fa iniziare questo 2021 con qualche dolce notizia.

Non si può essere tentatrici per sempre e pare che Maddalena Vasselli, abbia deciso di riporre il bikini nell’armadio per iniziare una vita da mamma. Subito sono volati likes e commenti di congratulazioni per la coppia per la splendida notizia. Dopo il breve flirt sull’isola con Nicola Tedde, Maddalena ha trovato l’amore e una famiglia in Stefano Scognamillo.

Chi è il futuro padre del bambino Stefano Scognamillo?

Dal profilo di Stefano Scognamillo possiamo vedere il modo in cui è venuto a sapere del sesso del nascituro. Un maschietto è in arrivo per la coppia, che nascerà in primavera, ma chi è Stefano?

Calciatore professionista, Srefano Scognamillo ha appena concluso la sua stagione calcistica in serie C con il Trapani Calcio, ma vanta presenza in Lega Pro e Serie B. Classe 1994, dopo numerose trattative, vedremo il futuro papà con la maglia dell’Alessandria, squadra attualmente in serie C.

Il rapporto tra i due pare stabile e sano, come mostrano i diversi post di affetto e sintonia che i due pubblicano online. Al momento nessuna indiscrezione sul nome del nascituro, né tantomeno se questo porterà Maddalena ad allontanarsi definitivamente dal mondo della tv per dedicarsi totalmente alla vita da madre. Nel frattempo auguriamo ai due tantissima felicità per questa notizia!