supernatural-15-stagione-in-italia-nel-2021!

Supernatural 15 stagione quando esce? Il 10 ottobre 2019 negli USA

Giovedì 31 gennaio 2019 la The CW annuncia le serie rinnovate e cancellate per la stagione tv 2019-2020! E, udite udite, Supernatural serie tv è tra quelle rinnovate! Questo vuol dire che continueremo a seguire le avventure dei fratelli Winchester in altri nuovi episodi della stagione numero 15, disponibili su The CW dal 10 ottobre 2019!

Tuttavia risale a martedì 22 marzo 2019 anche un’altra notizia: Supernatural 15 stagione è l’ultima e dovremo dire addio definitivamente ai fratelli Winchester. Se da una parte quindi possiamo tirare un respiro di sollievo, dall’altra siamo comunque dispiaciuti che le avventure dei fratelli Winchester stiano per giungere alla fine.

In realtà nel corso del 2018 in molti avevano creduto che la stagione 14 di Supernatural fosse l’ultima. Ricordiamo che la serie è ancora una delle poche che è stata trasmessa in principio dalla The WB poi trasferita su The CW, per la prima volta in onda nel lontano 13 settembre 2005.

Supernatural 15 in Italia quando esce? Nel 2021

Quando è previsto il gran finale di serie per Supernatural 15 stagione in Italia? La messa in onda dell’ultimo ciclo di episodi della quindicesima stagione si conclude lunedì 18 maggio 2020 su The CW negli Stati Uniti! Ma quando arriva anche da noi in Italia?

Non è ancora stata annunciata una data di uscita italiana per Supernatural 15, anche se ipotizziamo di assistere all’ultimo ciclo di episodi nel corso del 2021. Se guardiamo infatti alle stagioni precedenti ci accorgiamo dello stacco di 5/6 mesi dal debutto americano a quello nel nostro Paese. In attesa di scoprire quindi la data di uscita ufficiale della satgione conclusiva, ricordiamo che sabato 9 gennaio 2021 giunge al capolinea la messa in onda su Rai 4 degli ultimi due episodi di Supernatural 14 stagione, in onda dalle ore 19.50.

Supernatural 15 stagione trama: di cosa parlano i nuovi episodi

La stagione 15 di Supernatural è composta da 20 episodi. L’epico viaggio dei fratelli Winchester si avvicina ad una chiusura. Sam e Dean hanno infatti combattuto contro demoni e angeli, creature mitiche e mostri in quella che sembrava una lotta senza fine per salvare il mondo.

Nell’ultima battaglia della stagione 14 hanno dovuto affrontare Dio stesso, rifiutandosi di uccidere Jack e scatenando la sua ira: Dio minaccia di mettere fine alla realtà che conosciamo…

Come anticipa il co-showtunner Andrew Dabb nell’ultima stagione di Supernatural i fratelli Winchester si preparano ad affrontare una delle sfide più pericolose e complesse di sempre. I due infatti potrebbero trovarsi di fronte la possibilità di perdere delle persone a loro care finendo in questo modo in una spirale dalla quale sarà molto difficile uscire!

Supernatural 15 stagione cast: attori e personaggi

Di recente è stato annunciato che nell’ultima stagione di Supernatural ci saranno alcuni importanti ritorni! Tra questi ricordiamo Jake Abel nel ruolo del fratellastro dei Winchester, Adam. Accanto a lui anche la sorella di Dio Amara interpretata da Emily Shallow, e persino l’attrice Shoshannah Stern nel ruolo della defunta cacciatrice Eileen.

Nel cast l’ultima volta troviamo anche Sam e Dean Winchester, rispettivamente interpretati dagli attori Jared Padalecki e Jensen Ackles. Con loro torna anche Misha Collins nei panni di Castiel. Nel corso della quattordicesima stagione, in occasione dei festeggiamenti per il 300 episodio, è tornato un celebre membro del cast: Jeffrey Dean Morgan nel ruolo di John Winchester. Un’apparizione però probabilmente solo momentanea che con poche probabilità rivedremo anche in Supernatural 15!

Supernatural 15 streaming: dove vederla

Cerchi gli episodi di Supernatural 15 in streaming? Purtroppo al momento la serie è ancora inedita in Italia. Tuttavia, una volta essere approdata su Rai 4 con gli episodi conclusivi, come per le stagioni precedenti anche la 15 sarà disponibile in streaming gratis su RaiPlay a messa in onda conclusa!

