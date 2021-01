Il riso freddo con gamberetti e salmone è un’insalata di riso diversa dalla classica, una versione da servire tiepida, ma ottima anche fredda, ideale per il lavoro o per un pranzo tra amici.

Una ricetta ricca di sapore che oltre ai benefici del riso sposa anche i benefici della quinoa che contiene i dieci aminoacidi essenziali ed è ricca di sali minerali, ferro, magnesio potassio e fosforo.

Riso, quinoa, gamberetti e salmone fanno di questa insalata un piatto molto saziante ma, al contempo, molto leggero e digeribile perché povero di grassi e assolutamente gluten free.

Senza dimenticare l’apporto benefico del pompelmo rosa, usato in questa ricetta sia come succo per sfumare i gamberetti che aggiunto pelato al vivo nell’insalata.

Fonte di vitamina C unita a molti sali minerali preziosi come il potassio e gli antiossidanti che donano a questa insalata la giusta carica per affrontare al meglio la nuova stagione che arriva.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Riso

100 g Quinoa

500 g Gamberetti

4 fette Salmone affumicato

1 Cipolla

1 Pompelmo

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del riso freddo con gamberetti e salmone, in una padella con l’olio fate sudare la cipolla tagliata sottile, aggiungete i gamberetti, condite con sale e pepe e sfumate con il succo del pompelmo. Cuocete per 10/15 minuti.

Lessate il riso in acqua bollente salata, a parte lessate anche la quinoa. Quindi scolate, passatele sotto il getto di acqua fredda e unite sia il riso che la quinoa nella padella con i gamberetti.

Mescolate bene e aggiungete qualche spicchio di pompelmo tagliato a dadini.

Aiutandovi con un coppapasta servite l’insalata di riso tiepida avvolta dalle fette di salmone e decorando il piatto con spicchi di pompelmo tagliato al vino e da qualche rametto di timo.