Rimpasto in giunta, la squadra è pronta. Gallera alla fine resta fuori

Attilio Fontana ha presentato la nuova giunta del “rilancio”, per dirla con Matteo Salvini, della Regione Lombardia. Una squadra in cui fa il suo ingresso l’ex sindaca di Milano ed ex ministra all’Istruzione Letizia Moratti in una posizione rilevante: vicepresidente e assessora al Welfare. Ma da cui alla fine Giulio Gallera rimane fuori.”Ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l’avvicendamento”, ha detto il governatore. E aggiunto: “Abbiamo voluto concentraci per mettere nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione e per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre, con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni”. E Gallera dal canto suo fa sapere in una nota: “Nessun rimpianto, ho sempre inteso



la politica come servizio per i cittadini. Dopo mesi senza sosta, ritengo concluso il mio ‘turno di guardia’”.

Era stato il futuro di Gallera, l’ormai ex assessore alla Sanità sfiduciato nei fatti dal centrodestra dopo la falsa partenza dei vaccini anti-Covid, l’ultima incognita del rimpasto. E così è stato fino a notte inoltrata quando la squadra si è chiusa: Gallera, che puntava a rimanere assessore anche in un diverso ruolo, avrebbe rifiutato un posto da sottosegretario.

Per Forza Italia, oltre alla novità di Letizia Moratti, vengono confermati in giunta gli altri tre assessori già presenti: Melania Rizzoli, Alessandro Mattinzoli, che dalle Attività produttive passa alla Casa e Housing sociale, (mentre l’ex assessore alla Casa, il leghista Stefano Bolognini, assume l’incarico allo Sviluppo città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Fabrizio Sala (assessore all’Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione), che perde il ruolo di vicepresidente. E’ stato quello interno a Forza Italia il nodo principale da sciogliere. Ed è attorno ai posti e alle deleghe che si è consumato uno scontro tra le diverse correnti azzurre, con Gallera che ha provato sino all’ultimo a resistere all’interno dell’esecutivo.

Per la Lega fa il suo ingresso – al posto di Silvia Piani – l’ex ministra del governo giallo-verde Alessandra Locatelli, che conquista oltre alla Famiglia anche le competenze su solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità. Un altro sbarco di peso è quello dell’ex sottosegretario leghista Guido Guidesi, che conquista un “super assessorato” creato dall’unione tra Sviluppo economico, Recovery fund e ristori.