Oroscopo Fox, oggi venerdì 8 gennaio 2021

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi venerdì 8 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: una lite difficile da sanare, Toro:focus sul lavoro, Gemelli: vittoria sugli avversari, Cancro: fiducia nel futuro, Leone: massima calma, Vergine: favoriti i nuovi amori, Bilancia: molla le zavorre, Scorpione: stress al lavoro, Sagittario: belle opportunità, Capricorno: protezione negli affetti, Acquario: dissidi verbali, Pesci: problemi transitori.

Cosa ci aspetta in questo venerdì 8 gennaio 2021 per i segni dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi invece sarà particolarmente sfortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Vediamo nel dettaglio le novità di oggi.

Oroscopo Ariete venerdì 8 gennaio 2021

Potresti trovarti da mesi in una situazione di lite per cui sembra non essere in vista una soluzione di accordo: in casi estremi dovrai addirittura ricorrere all’aiuto di un avvocato per ottenere che sia fatta giustizia.

Oroscopo Toro venerdì 8 gennaio 2021

In questi giorni potresti trovarti a dover mettere in discussione qualcosa, anche d’importante, nell’ambito della professione che svolgi. Anche se si tratta di una questione spinosa è bene dipanarla quanto prima.

Leggi anche: Domenica In: Paolo Fox quasi in lacrime si difende

Oroscopo Gemelli venerdì 8 gennaio 2021

Il nuovo anno ti porta una maggiore fiducia in te stesso e nel domani, soprattutto ora che molti dei tuoi nemici (siano essi avversari o cattive abitudini) sono stati sconfitti o sorpassati o resi innocui.

Oroscopo Cancro venerdì 8 gennaio 2021

In passato, anche nel più recente, hai dovuto pagare tutto quello che hai ottenuto a caro prezzo, forse anche più alto del necessario, ma oggi puoi finalmente essere sereno e fiducioso che i risultati tanto ambiti stanno per arrivare.

Oroscopo Leone venerdì 8 gennaio 2021

Nonostante il tuo temperamento ti porti spesso ad essere impulsivo e irruento cerca in questi giorni di fare tutto con la massima calma o rischi di sciupare qualche denaro oppure di perdere un riferimento significativo.

Oroscopo Vergine venerdì 8 gennaio 2021

Il momento è importante se sei alla ricerca di un nuovo amore, durante l’anno trascorso è cambiato anche il tuo modo di vivere i sentimenti: oggi sei molto più forte e meno influenzabile che in passato e questo nuovo atteggiamento fa davvero la differenza.

Oroscopo Bilancia venerdì 8 gennaio 2021

Puoi finalmente liberarti di un peso che ti trascinavi da tempo. Le stelle ti danno l’opportunità di riconquistare un ruolo cui tenevi e che hai perso da circa un anno: ti basterà farti avanti e sarà di nuovo tuo.

Potrebbe interessarti: Oroscopo Branko oggi 6 luglio

Oroscopo Scorpione venerdì 8 gennaio 2021

Se hai un lavoro da dipendente potresti in questi giorni essere sottoposto a stress, a turni pesanti o a ritardi nei pagamenti ma cerca di resistere a queste difficoltà e tirare avanti fino a tempi migliori, che arriveranno.

Oroscopo Sagittario venerdì 8 gennaio 2021

In questo nuovo anno sono tante le cose che riuscirai a mettere a posto: già da questi primi giorni senti una nuova energia dentro di te, che si fa sempre più importante. Avrai tante belle occasioni per metterti in gioco e trionfare.

Oroscopo Capricorno venerdì 8 gennaio 2021

Gli affetti famigliari sono protetti da una buona stella e i rapporti con i tuoi figli sono molto più distesi e sereni: hai tanta voglia di riprendere a fare progetti e di trascorrere tempo di valore con i tuoi cari.

Oroscopo Acquario venerdì 8 gennaio 2021

Ci potrebbe essere qualche tensione al lavoro con soci o collaboratori, ma le discordie saranno principalmente verbali e, se veicolate in modo costruttivo, potrebbero far scaturire idee nuove e stimolanti.

Oroscopo Pesci venerdì 8 gennaio 2021

Se in questi giorni sono emerse delle problematiche non fartene più di tanto un problema perchè sono passeggere ma dovrai comunque occupartene tempestivamente o potrebbero acuirsi.