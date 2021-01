Oggi è un altro giorno, Paolo Conticini: “Oggi mi state …” Serena Bortone spiazzata rimane senza parole

Spread the love











Ieri, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Ra1, che va in onda subito dopo il Tg1, era ospite il bravissimo e simpaticissimo Paolo Conticini, reduce dalla bellissima esperienza a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1 che quest’anno ha avuto una vita molto complicata a causa del covid e non solo.

Paolo Conticini, con la sua insegnante Vera si è classificato secondo ed è stato felicissimo del traguardo raggiunto. Ha superato anche la coppia formata da Raimondo Todaro e Elisa Isoardi e, per questo, c’è anche stata qualche polemica.

Infatti, Conticini, durante una delle interviste rilasciata aveva detto che loro erano arrivati al secondo posto nonostante non avessero inventato alcuna storia d’amore e Todaro si era sentito tirato in causa e sono volate anche parole grosse. Infatti, durante tutta la durata del programma c’è sempre stata la curiosità sulla coppia Todaro Isoardi e se stessero insieme oppure no.

Paolo Conticini soffre a vedere i Pooh perché li ama follemente

Ieri, da Serena Bortone, Paolo Conticini, perfettamente a suo agio ha avuto una sorpresa per lui bellissima: la trasmissione si è collegata con Roby Facchinetti che gli ha fatto tantissimi complimenti.

Paolo Conticini, fortemente imbarazzato e più ancora emozionato ha detto: “Mi state facendo malissimo, nel senso buono. E’ come se per calciatore entrasse Ronaldo. Roby è stato la colonna sonora della mia vita”.

Roby Facchinetti gli ha fatto tantissimi complimenti e gli ha detto: “Lui non imita, ma clona. Canta benissimo. Balla anche da Dio. E’ un grandissimo attore. Se decide di fare una cosa la fa benissimo. Siamo diventati amici, sa dei Pooh più di me. Mette volontà, è una gran bella persona. Lo è veramente. Sei arrivato al cuore di tutti. E poi piace molto alle donne”.

Paolo Conticini: “Mi arrivano le proposte più assurde”

Paolo Conticini ha rivelato a Serena Bortone che, tramite i social, gli arrivano tantissime proposte anche imbarazzanti e ha detto: “arrivano le proposte più assurde”.

Paolo Conticini, recentemente aveva detto che sul set di “Provaci ancora Prof.” si era trovato benissimo con la sua partner Veronica Pivetti e che per lei aveva provato una sorta di innamoramento artistico. La serie tv è sempre andata molto bene e Paolo Conticini si è confermato uno showman perfetto.

