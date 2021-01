mattino-5,-federica-panicucci-zittisce-matteo-bassetti-”-a-me-proprio-non-lo-deve-dire-…-“

Spread the love











Ormai non si parla che di covid, del virus in sé e di tutto ciò che comporta, delle ripercussioni che si stanno avendo a livello economico e sociale e della prevedibilità di una fine che, purtroppo, ad oggi, appare ancora lontana. Per fortuna è arrivato il vaccino che sta dando grandi speranze anche se, anche in questo campo non mancano le problematiche relative alla quantità di vaccini che stanno arrivando, allo stato insufficienti, alle siringhe, alcune delle quali non appropriate e anche a quella parte di italiani che non intende vaccinarsi. E, se non si raggiunge

la percentuale necessaria di vaccinati, anche questa misura potrebbe non essere servita a molto. Insomma, attorno a questo virus che ci ha immobilizzati e feriti nel profondo ancora non si vede una via d’uscita, almeno a breve.

Matteo Bassetti ospite da Federica Pannicucci a Mattino 5

Oggi ospite da Federica Paniccucci a Mattino 5 è andato l’infettivologo Matteo Bassetti che ha detto: “L’Italia è il paese europeo in cui negli ultimi mesi i ragazzi sono andati meno a scuola. Dobbiamo fare qualcosa per rimetterci al passo, altrimenti saremo perdenti. E Federica Paniccucci che ha due figli in età adolescenziale si è sentita tirare in causa e ha commento così: “Non me lo dica! … Lo so bene perché ho una ragazza adolescente a casa da ottobre… Non me lo dica!”. E poi, a proposito del festino che si è tenuto a capodanno, Federica Panicucci ha detto: “Ci sono degli irresponsabili. Io non avrei fatto quello che hanno fatto queste persone! La responsabilità è di ciascuno di noi, ognuno sa il rischio che stiamo correndo, il nostro comportamento incide sulla vita degli altri. Questa pandemia si prolunga perché ci sono irresponsabili. La situazione è gravissima, i miei figli non vanno a scuola ormai non mi ricordo nemmeno da quanto… Però, poi, la pandemia prosegue e noi tutti dobbiamo continuare per un altro anno.

