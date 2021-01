lasciamo-accese-le-luci-in-piazza-e-sui-balconi

Le luminarie e gli alberi hanno tenuto accesa la città in questi difficili giorni. È stato un Natale anomalo, negozi chiusi, saracinesche abbassate, vite in casa senza il piacere delle visite e degli abbracci che da metà dicembre a inizio gennaio riempiono solitamente le nostre esistenze. Milano e i milanesi però non si sono arresi alle tenebre, nelle piazze c’è stata tanta bellezza e anche dai balconi ci sono stati segnali di resistenza, un filo conduttore che ha legato le canzoni e i cori e gli applausi del primo lockdown agli scintillii riflessi sui vetri degli ultimi istanti. Ora, il giorno dopo l’Epifania tutto finisce. Ma facciamo che non sia così, lo sappiamo. Almeno per qualche altro giorno lasciamo accese le luci, può essere l’ennesimo segnale di ribellione o, come piace dire adesso, di resilienza.

C’è una social street, la San Gottardo Meda Montegani, che ha gettato l’amo. L’appello ha ricevuto subito tantissime adesioni e si è allargato a altre realtà di strada. Proviamoci, nel numero più alto possibile, almeno fino a domenica. Un segnale liberatorio e rivoluzionario, nel piccolo di una luce.