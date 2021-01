José Alberto Sebastiani, figlio del grande Amadeus: ecco cosa fa

Josè Alberto Sebastiani, figlio del noto conduttore Amadeus diventa di nuovo protagonista del gossip: ecco cosa fa oggi

Famiglia di Amadeus

Josè Alberto Sebastiani, figlio dell’amato Amadeus, si è presentato al mondo dello spettacolo già qualche mese fa. Quando era stato il protagonista di uno dei più toccanti gesti avvenuti a Sanremo 2020.

Il piccolo che ha da poco compiuto 10 anni, è stato il primo tra il pubblico ad alzarsi per applaudire l’esibizione di Paolo Palumbo, il 22enne affetto da SLA che è salito sul palco dell’Ariston.

Già da quel momento il piccolo Josè Alberto aveva reso orgoglioso papà Amadeus. L’esibizione del giovane aveva infatti commosso tutti i presenti, conduttore incluso e che il bambino abbia fatto questo gesto di apprezzamento con eleganza e sincera purezza ha veramente colpito.

Josè Alberto Sebastiani è sempre in prima fila per sostenere insieme a Giovanna Civitillo il suo papà. Il bambino di 10 anni, emozionato, si è alzato mentre applaudiva e subito dopo gli altri l’hanno seguito.

Amadeus e Josè Alberto

Amadeus ed il figlio Josè

E’ senza dubbio uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione Amadeus, che ha portato avanti un successo dietro all’altro, ha ricevuto molti consensi anche per il debutto a Sanremo come direttore artistico.

Ma anche in quell’occasione come nella sua quotidianità ha dovuto fra fronte a critiche e pettegolezzi. Ebbene, ora è proprio lui a raccontarsi. Parlando dei lunghi mesi costretto a restare a casa per via della pandemia.

Durante questa emergenza sanitaria il conduttore ha infatti confessato di aver vissuto non poche difficoltà. Il figlio Josè, avuto da Giovanna Civitillo, è cambiato molto. Per lui e sua moglie è stato un duro colpo, ed è stato straziante osservare questa trasformazione.

Amadeus confessa che Josè ha sfogato il nervosismo sul cibo, mangiando continuamente. Riguardo al bambino nato dall’amore di Amadeus e Giovanna Civitillo, insieme da 18 anni, il conduttore aveva dichiarato: “Mio figlio Josè era molto cambiato nel lock-down. “

José oggi

“Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Mio figlio è iperattivo, se lo vedo fermo per più di cinque minuti mi preoccupo, temo che abbia la febbre.” aveva dichiarato il conduttore.

La reazione aveva molto preoccupato mamma e papa ma per fortuna, come lo stesso conduttore confessa, terminato il lock-down, però, fortunatamente tutto è tornato normale

Amadeus ha anche un’altra figlia, Alice, nata da una precedente relazione. In quel periodo così delicato il pensiero è stato anche per lei che vive in Spagna: “Io e Giovanna siamo stati molto in ansia per Alice, che ho potuto rivedere solo a luglio, dopo cinque mesi. Lavora in Galizia e vive in una casa molto piccola. Saperla là, da sola, durante il lockdown mi tormentava”.