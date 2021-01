in-arrivo-una-versione-vip-di-uomini-e-donne?-ecco-l’indiscrezione

Spread the love

Voci di corridoio raccontano che Uomini e Donne, lo storico programma di Maria De Filippi, potrebbe avere una versione Vip.

A riportare la notizia ci avrebbe pensato Amedeo Venza dalle sue storie su Instagram. Una vera e propria rivoluzione alla quale Maria De Filippi e Mediaset starebbero pensando proprio in questi giorni. Ma c’è di più. Secondo il gossip che in queste ore sta facendo il giro del web, la versione vip di Uomini e Donne potrebbe essere trasmessa in prima serata!

E, per concludere con la ciliegina sulla torta, Amedeo Venza ha dichiarato che una delle opinioniste di questo nuovo format di Uomini e Donne potrebbe essere una vecchia fiamma del programma. Parliamo dell’influencer Giulia De Lellis, che durante il suo percorso come corteggiatrice aveva lasciato gli studi della De Filippi mano nella mano con il suo ex fidanzato Andrea Damante, all’epoca tronista.

Amedeo Venza avrebbe riportato il gossip con queste parole:

Mediaset insieme a Maria De Filippi sta pensando ad una nuova programmazione in versione vip che punterebbe alla prima serata di Canale 5. Nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis… fonte: novella2000.it

Semplice voce di corridoio o dietro le quinte di Uomini e Donne si è davvero mossa la macchina della rivoluzione? Staremo a vedere. Nel frattempo, dopo la pausa natalizia, presso gli studi De Filippiani le riprese della nuove puntate sono ricominciate.