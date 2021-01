il-vaso-di-pandora,-nuovo-singolo-di-simonluca.

Spread the love

Dopo aver rilasciato “Libertà” e “Carisma”, SIMONLUCA torna con “IL VASO DI PANDORA” (Gandhi dischi/ UMI), il nuovo brano dell’artista milanese, disponibile dal 13 gennaio in radio e in digitale.

Prodotto da Valerio Tufò e Andrea DB Debernardi, che si è anche occupato del mixaggio e del mastering, il brano è stato scritto da questi ultimi insieme a Simonluca e a Valentina Caria. “IL VASO DI PANDORA”, lancia un messaggio di speranza e di positività, nonostante porti alla luce tutte le problematiche che recentemente hanno colpito la società. Infatti, se nella mitologia greca il vaso di Pandora era il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversano nel mondo dopo la sua apertura, nel brano di Simonluca il Vaso diventa invece un recipiente di salvezza, di forza d’animo, di intraprendenza e di speranza, messo a disposizione degli uomini per affrontare e scampare da ogni male.

‹‹Il vaso di Pandora affronta una tematica di attualità rispetto al periodo storico che stiamo vivendo. Con ironia ho voluto immaginare un vaso che aprendosi tira fuori: la speranza, la forza che ci aiuta ad affrontare la vita senza cadere, proprio quando ci troviamo davanti ad un precipizio. E’ quasi una sorta di risposta al male che cerca sempre di cavalcare le onde del bene. Usiamo la speranza come estremo bisogno di salvezza, forse perché è un momento difficile per tutti, bisogna credere e sperare››.

Nato a Milano, Simonluca Peluso, sin da piccolo appassionato a qualsiasi forma d’arte, si dedica al canto e scopre presto di essere un’artista versatile e in grado di spaziare tra i diversi generi musicali, dal pop all’elettronica fino al funky. Il 29 giugno del 2016 Simonluca pubblica una versione italiana di “Sofia” di Alvaro Soler con la quale riscuote un notevole successo sui social media. Un anno dopo, nel giugno 2017, Simonluca rilascia il brano “Ascoltami “a cui seguono due brani cantanti in inglese “Love” e “Another World”. Nel 2018 dopo l’uscita di “Qui con Te Feat. Diluvio” e “Ricordo”, Simonluca pubblica “Ascoltami”, un album contenente tutti gli inediti, tra cui “Buttati Feat. Diluvio, Dogma”, e le cover rilasciate fino a quel momento. Attualmente l’artista sta lavorando all’uscita di un album di inediti, anticipato dai singoli “Libertà” e “Carisma”, entrambi pubblicati nel corso di quest’anno e distribuiti da Universal Music.

https://www.instagram.com/simonlucareal/

https://www.facebook.com/SimonLucareal

https://open.spotify.com/artist/0LfANnek2XpEtRFKgr6ou6