grande-fratello-vip,-andrea-zenga-riceve-una-dura-e-inaspettata-replica-da-parte-del-padre-walter

Andrea Zenga, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5, è conosciuto soprattutto per essere il figlio di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter. Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha cercato di approfondire la storia del gieffino e, in particolare, del difficile rapporto con suo padre.

Di fronte al confessionale in diretta con il conduttore, Andrea avrebbe rivelato quanto siano sempre stati difficili i rapporti con suo padre Walter Zenga. Di fatto avrebbe parlato di un legame inesistente, visto che i due non si vedono da circa 14 anni:

NON HO MAI PASSATO NATALE O COMPLEANNI CON LUI. NON ABBIAMO RAPPORTI, QUINDI NON MI MANCA. fonte: gossipblog.it

Andrea non avrebbe dato nessuna colpa a suo padre per quanto accaduto, ma è stato fermo nel ribadire anche che lui non farà il primo passo per riallacciare i rapporti. Parlando con Samantha De Grenet, però, Andrea avrebbe anche rivelato di non aver mai cercato Walter Zenga perché dall’altra parte non avrebbe avvertito la stessa intenzione.

Il profilo dell’ex portiere dell’Inter, però, è stato preso di mira da haters e follower del gieffino, criticandolo dopo le parole pronunciate dal figlio al Grande Fratello Vip 5. Walter Zenga, di fronte a tutto ciò, avrebbe lasciato un messaggio molto chiaro fra le sue Instagram stories: