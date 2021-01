grande-fratello-vip-5,-andrea-zelletta-riceve-un-aereo-da-natalia-paragoni:-ecco-il-messaggio

Spread the love

Dopo la diffida al Grande Fratello Vip 5 e il silenzio stampa rispetto alla vicenda che la vedrebbe accusata di tradimento nei confronti del suo fidanzato Andrea Zelletta, Natalia Paragoni ha inviato oggi un aeroplano all’indirizzo del suo amato.

Il messaggio che ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip 5 recitava:

AZ (Andrea Zelletta, ndr.) Noi più forti di tutto. Ti amo. Naty

Un messaggio, questo, che forse ha lo scopo di rassicurare Andrea. Il gieffino, infatti, nonostante creda senza remore alla versione di Natalia Paragoni, sua compagna, aveva cominciato a manifestare alcuni dubbi dopo l’ultima puntata. Era stata in quell’occasione, infatti, che Alfonso Signorini aveva comunicato al concorrente che Natalia Paragoni aveva rifiutato di intervenire di nuovo in studio per parlare della questione e aveva appunto diffidato il Grande Fratello Vip 5 dal parlare ancora di questa storia.

Il giorno successivo alla puntata citata, la Paragoni aveva chiuso la questione con un chiaro messaggio tramite le sue Instagram stories:

Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita, e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea!

Natalia Paragoni ha diffidato anche Dayane Mello?

Ci sarebbe di più. Stando a quanto riportato da Fanpage, Sonia Lorenzini (ex concorrente del Grande Fratello Vip 5) avrebbe affermato che Natalia Paragoni avrebbe diffidato anche Dayane Mello. E’ stata quest’ultima, infatti, a raccontare delle voci secondo le quali Natalia avrebbe tradito Andrea durante una vacanza a Capri. Secondo quanto riportato dalla testata, Sonia Lorenzini avrebbe detto dell’amica: