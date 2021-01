Spread the love











Federica Lepanto, vincitrice nel 2015 del Grande Fratello, è ora incinta: l’annuncio ufficiale sul profilo social della madre lascia intendere una gravidanza in corso. Ecco le sue parole. Federica Lepanto, ex gieffina ed ex concorrente di Temptation Island è incinta. L’annuncio appare però inaspettatamente sul profilo Instagram della madre e non sul suo, ecco perché […]

L’articolo Federica Lepanto, ex gieffina, è incinta: l’annuncio su Instagram stupisce tutti proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...