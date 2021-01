esplosione-davanti-l’ospedale-del-mare-di-napoli,-evacuato-il-covid-residence

Una violenta esplosione che ha fatto sprofondare in una profonda voragine diverse automobili, per fortuna non occupate da alcun automobilista. È quanto accaduto nella notte nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli. L’evento ha costretto a evacuare in via cautelativa il Covid Residence installato durante la prima ondata del Coronavirus nel parcheggio della struttura sanitaria.

Un forte boato proveniente dall’area parcheggio visitatori dell’Ospedale del Mare di Ponticelli è stata avvertita tra le 6:30 e le 6:45. La voragine, causata da un’implosione, misura circa 2000 metri quadrati ed è profonda circa 20 metri. Interrotta in tutto l’Ospedale del Mare l’alimentazione elettrica dalla cabina principale. Il presidio è al momento alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale.

Nel più breve tempo possibile l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica. Al momento non c’è alcun elemento che induca a fare pensare ad un atto doloso.

Sul posto nella notte sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per appurare la matrice dell’evento. Al momento nessun ipotesi rimanda a un’origine dolosa dell’evento. Una delle ipotesi è che a provocare lo scoppio sia stato un problema ai servizi idrici e fognari. Il cedimento della strada ha residenti della zona e personale sanitario impiegato tra ospedale e Covid residence. I vigili del fuoco, ancora al lavoro, secondo quanto apprende l’agenzia Agi, escludono una deflagrazione e sono orientati al cedimento strutturale.

A diffondere il video è stato Corrado Gabriele, conduttore del programma “Barba e Capelli” su Radio Crc.

