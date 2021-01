Spread the love

E’ morta Marion Ramsey: divenne famosa nei film di Scuola di Polizia. L’attrice americana si è spenta nella sua casa di Los Angeles a 73 anni

E’ morta Marion Ramsey: divenne famosa nei film di Scuola di Polizia (Foto: Getty)

Marion Ramsey, meglio conosciuta per il suo ruolo di Laverne Hooks nei film di “Scuola di Polizia“, è morta all’età di 73 anni. Si è spenta nella sua casa di Los Angeles nella mattinata americana di giovedì.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’attrice si era ammalata di recente, anche se non sono ancora chiare le effettive cause della morte.

Negli anni ’80 aveva raggiunto la fama con i film della serie “Scuola di Polizia”, un vero cult della commedia leggera reaganiana. Ha anche avuto un’illustre carriera a Broadway, recitando in diversi musical di successo, a partire dal 1978.

Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, nel 1947, la Ramsey aveva iniziato la sua carriera in teatro, prima di approdare al grande schermo.

E’ morta Marion Ramsey: divenne famosa nei film di Scuola di Polizia (Foto: Facebook)

La carriera di Marion Ramsey in televisione e nel cinema era decollata dopo le sue prime apparizione nella sitcom di successo “I Jeffersons” nel 1976.

In seguito, è stata una figura fissa nello show di Bill Cosby, Cos, particolarmente apprezzato dagli spettatori d’oltre oceano. regolare in Cos, lo sketch show di Bill Cosby.

Ha recitato in totale in sei dei sette film di “Scuola di Polizia”, interpretando l’agente Laverne Hooks, compagna di “High Tower”. Uno dei volti più simpatici della commedia ambientata in un’accademia di poliziotti americani. Dopo aver saltato l’ultimo episodio della serie, “Scuola di Polizia 7 – Missione a Mosca”, si è riunita con due dei volti storici del film Steve Guttenberg e Michael Winslow, nel film sci-fi “Lavalantula”, nel 2015 e nel sequel “2 Lava 2 Lantula!”, nel 2016.