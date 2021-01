divorzio-tra-kanye-west-e-kim-kardashian:-una-terza-persona-la-causa?-ecco-cosa-raccontano-i-rumors

Ieri la notizia del divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian ha fatto il giro del mondo, poco prima che fosse raggiunto dalle terribili immagini dell’attacco a Capitol Hill. Ad annunciare la notizia della rottura erano stati il New York Post e People, affermando come lei “ne avesse avuto abbastanza“.

Oggi nuove indiscrezioni spuntano sul reale motivo che avrebbe portato alla rottura del matrimonio della coppia. Kim Kardashian avrebbe chiesto il divorzio a Kanye West per il presunto tradimento con Jeffree Star, noto beauty guru. Il rumor sarebbe partito da Ava Louise, una celebre tiktoker americana che avrebbe affermato di non essere stata colta di sorpresa di fronte alla notizia del divorzio tra i due. E, anzi, avrebbe sganciato una vera e propria bomba:

Pur non facendo il nome di Jeffree Star, Ava Louise ha messo dei like ai commenti che riportavano il nome del beauty guru, confermando dunque in qualche modo la notizia. Anche in questo caso però Kanye West e Kim Kardashian non hanno dato adito ai pettegolezzi, che rimangono tali, non essendoci prove concrete del presunto tradimento del rapper. Tuttavia diversi utenti hanno notato alcuni sospetti particolari, che stanno facendo discutere il web.