dieta-detox-dopo-le-feste:-cosa-mangiare-e-i-migliori-rimedi-naturali

Una dieta detox è consigliata dopo le abbuffate delle festività natalizie per depurare l’organismo e rimettersi in forma. Ma cosa mangiare? Quali sono i migliori rimedi naturali che possono venire in aiuto?

Durante le festività natalizie avete un po’ esagerato con cibo e bevande? Una situazione tipica che spesso si tenta di arginare con un periodo di detox utile a rimettere in sesto l’organismo provato dalle “abbuffate”.

Ma cosa mangiare, cosa invece evitare e come aiutarsi con i rimedi naturali?

Innanzitutto è bene precisare che non è necessario, anzi è sconsigliato, digiunare per arginare l’aumento di peso o compensare gli eccessi precedenti. Digiunare dopo le feste è inutile e dannoso in quanto peggiora l’assetto ormonale, soprattutto dell’insulina, e ci fa venire più fame rispetto alla scelta più saggia di fare pasti regolari ed equilibrati.

Meglio invece prediligere una dieta sana a base di ortaggi e frutta fresca ricca in vitamine e sali minerali che aiutano la depurazione del corpo.

Dieta detox contro le abbuffate, cosa mangiare

Si può agire nello specifico con alcuni alimenti o rimedi naturali che aiutano il lavoro del fegato, l’organo chiave per la disintossicazione del nostro corpo. Tra i cibi che dovremmo inserire più spesso ci sono:

carciofi

aglio

pompelmo

rucola

spinaci

avocado

mele

broccoli

carote

barbabietole

olio extravergine

limoni

cereali integrali

noci

curcuma

Tutti questi ingredienti devono essere scelti rigorosamente da agricoltura biologica o comunque non essere trattati. Fare una dieta detox assumendo pesticidi sarebbe un controsenso imperdonabile.

Tra le bevande invece è da prediligere il tè verde oltre che ovviamente la giusta quantità di acqua giornaliera.

Sono molte le ricette che vi aiuteranno a depurare l’organismo con gusto e ad alleggerire il menù del dopo feste. Qui ne trovate 10 a cui potrete ispirarvi per iniziare subito il vostro periodo di disintossicazione.

Ottimi anche i centrifugati detox a base di carote, sedano, kiwi, arance, mela, pera, zenzero e tanti altri tipi di frutta o verdura. Potete scegliere infine gli estratti sempre da realizzare con frutta e verdura fresca e di stagione.

Dieta detox contro le abbuffate, menù tipo

I pasti durante la vostra dieta detox post abbuffate dovrebbero essere suddivisi in questo modo:

Colazione: da fare con un estratto o centrifugato

da fare con un estratto o centrifugato Pranzo : preparate della verdura accompagnata da legumi, carne o pesce (se li mangiate)

: preparate della verdura accompagnata da legumi, carne o pesce (se li mangiate) Cena: si può consumare ad esempio una vellutata o zuppa con crostini a base di pane integrale.

si può consumare ad esempio una vellutata o zuppa con crostini a base di pane integrale. Spuntini: ricordate sempre di fare spuntini “spezza fame” a metà mattina o a metà pomeriggio a base di frutta fresca o secca o verdura cruda

Appena svegli potete optare poi per una bella tazza di acqua e limone mentre la sera concludere la giornata e rilassarvi con una tisana depurativa (ve ne indichiamo alcune più sotto).

Dieta detox contro le abbuffate, cosa evitare

Quando si vuole depurare il corpo e aiutare il fegato nel suo lavoro detossificante è bene evitare soprattutto cibi fritti o troppo grassi (compresi condimenti come il burro) e l’alcool.

Evitate dunque di portare in tavola, almeno nel periodo detox:

zucchero e altri dolcificanti

caffè

alcool

troppo sale

latte e derivati

grassi saturi e idrogenati

junk food e alimenti confezionati in genere

Dieta detox contro le abbuffate, per quanto seguirla

Il periodo di tempo più indicato per seguire una dieta detox può essere stabilito da voi stessi ma sarebbe meglio chiedere aiuto ad un esperto per capire le reali esigenze. Spesso si segue per una settimana o per 4/5 giorni non solo post festività ma ogni volta che ce n’è più bisogno anche ciclicamente ogni 2 o 3 mesi.

Ricordate però che tutti i benefici di questa dieta svaniscono se subito dopo si riprendono le proprie abitudini alimentari sregolate.

Chiedete comunque sempre il parere al vostro medico se è il caso o meno di seguirla in base alle vostre condizioni di salute e al fatto che assumiate o meno farmaci.

Detox contro le abbuffate, i rimedi naturali

Per rimettersi in sesto dopo le feste oltre ad una dieta sana è bene fare un po’ di movimento. Basta anche una semplice camminata per almeno 30 minuti al giorno ma ci si può aiutare anche con specifiche tisane detox utili a favorire la depurazione dell’organismo.

Potete scegliere ad esempio di assumere:

Esistono poi specifici rimedi naturali che servono a sostenere il lavoro del fegato (possono essere assunti sotto forma di estratto liquido sotto consiglio e seguendo le dosi indicate da un erborista) tra cui:

Dieta detox dopo le abbuffate, i vantaggi Se scegliete di seguire un periodo di detox post abbuffate potreste riscontrare una serie di vantaggi, soprattutto se associate anche alla sana alimentazione della moderata attività fisica e l’utilizzo di qualche rimedio naturale depurativo. I potenziali benefici sono davvero molti: migliorare il problema della stitichezza

perdere peso

sgonfiare la pancia

migliorare la digestione

rafforzare il sistema immunitario

aumentare il grado di energia

contrastare la ritenzione idrica

migliorare l’aspetto di pelle e capelli E voi come smaltite le cosiddette “abbuffate”?

