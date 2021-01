di-un-romanzo-ai-tempi-di-instagram,-e-di-una-storia-d’amore,-il-nuovo-romanzo-di-alice-gransassi-ferretti.

Il Gruppo Albatros il Filo è lieto di annunciarVi l’uscita nelle librerie di Di un romanzo ai tempi di Instagram, e di una storia d’amore di Alice Gransassi Ferretti.

Alice, giovane psicologa, diretta, schietta, grande sognatrice e innamorata dell’amore, un



giorno, si decide finalmente a proporre il romanzo che tiene nel cassetto da un po’ ad un



editore, che la rifiuta preferendole un giovane Influencer di Instagram con milioni di followers.



Avvilita, Alice torna a casa, si getta nel letto, e la mattina dopo viene svegliata da



una bimba bionda che la chiama “Mamma”.

Una storia impetuosa, dai sentimenti travolgenti e sempre sinceri e autentici, una lettura



gratificante che vi lascerà il sorriso sulle labbra e il cuore colmo di felicità.

Alice Gransassi Ferretti nasce a Milano un numero di anni fa tale per cui il numero di commessi che le si rivolgono quando entra in un negozio utilizza ormai il: “Come posso aiutarla, signora?” al posto del tanto vecchio e a lei caro: “Ciao, dimmi, hai bisogno?”.



Madre per vocazione, psicologa per professione, scrittrice per passione da sempre, è intollerante nei confronti delle ingiustizie, che combatte da incendiaria, domandandosi se sia vero che poi, col tempo, si diventa un po’ pompieri. Non ne è molto convinta, ma nel frattempo, vive e ama profondamente e incessantemente la sua famiglia.

Di un romanzo ai tempi di Instagram, e di una storia d’amore



di Alice Gransassi Ferretti



Genere: Narrativa



Listino: € 14,90



Editore: Albatros



Collana: Nuove Voci Strade



Pagine: 212



Lingua: Italiano



EAN: 9788830626591