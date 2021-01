Covid-19, paura per Lorella Cuccarini: le ultimissime sulle condizioni della famosa conduttrice televisiva, cantante, ballerina e attrice.

Lorella Cuccarini (screenshot da Instagram)

C’è apprensione per le condizioni fisiche di Lorella Cuccarini. La famosa conduttrice televisiva, cantante, ballerina e attrice – secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Vicolo delle News’ – sarebbe infatti positiva al Covid-19 e avrebbe saltato la registrazione odierna del primo speciale dell’anno di ‘Amici 20’.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, crisi e lacrime nella casa: “Può lasciare il programma”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, ex concorrente finisce in ospedale: le sue condizioni

In ogni caso, la Cuccarini avrebbe affiancato a distanza le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini nelle vesti di insegnante di ballo e, dunque, le sue condizioni di salute dovrebbero essere buone. Vi terremo aggiornati in tal senso nelle prossime ore in caso di novità importanti.

Lorella Cuccarini è la novità di Amici 20

Un fulmine a ciel sereno, dunque, quello che si è abbattuto in queste ore sulla nota trasmissione televisiva ‘Amici 20’. Lorella Cuccarini, che è la grande novità del corpo docente del talent condotto da Maria De Filippi, sarebbe positiva al Coronavirus e resta adesso da capire quali sono le sue condizioni.

Proprio la Cuccarini aveva espresso grande soddisfazione qualche settimana fa per la ‘chiamata’ ad Amici 20: “E’ un’immensa soddisfazione per me far parte di questa squadra visto che parliamo dell’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. Avrò, inoltre, l’opportunità di capire le mie reali capacità come insegnante e questa è sicuramente una grandissima responsabilità“.