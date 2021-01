che-dio-ci-aiuti-6-in-replica:-rivedi-la-prima-puntata

Che Dio Ci Aiuti 6 in replica: come rivedere la prima puntata

Cerchi Che Dio Ci Aiuti 6 prima puntata in replica? Debutta giovedì 7 gennaio 2021 su Rai Uno l’attesissima sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, sesto capitolo di una delle fiction Rai più amate di sempre.

Al centro delle nuove puntate troviamo sempre la nostra affezionatissima Suor Angela, personaggio interpretato ancora una volta dalla talentosa Elena Sofia Ricci. Ed è proprio su di lei e sui segreti del suo passato che la sesta stagione si concentra.

Ma come fare quindi a recuperare la prima puntata se non è stato possibile vederla in diretta su Rai Uno? In questo caso la risposta è più semplice di quello che credi, e si chiama RaiPlay!

Che Dio Ci Aiuti 6 Stagione

Che Dio Ci Aiuti 6 in diretta su RaiPlay

Come fare quindi a recuperare in replica Che Dio Ci Aiuti 6 prima puntata? Trattandosi di una fiction Rai, questa è resa disponibile anche in streaming su RaiPlay! Stiamo parlando della piattaforma gratuita sulla quale trovare la maggior parte dei contenuti Rai in onda sui canali della Rete. Tra i titoli, è quindi possibile rivedere anche la fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Ma le belle notizie non finiscono qui! Su RaiPlay infatti non solo trovi gli episodi della fiction a messa in onda conclusa, ma è possibile assistere alla puntata anche durante la diretta televisiva! Adesso non hai più nessuna scusa per non seguire le avventure di Suor Angela! Corri sul sito di RaiPlay e cerca subito la replica della prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6!

Che Dio Ci Aiuti quando in onda: programmazione completa

Se invece preferisci seguire le puntate della tua fiction preferita in diretta, ecco tutti i dettagli sulla programmazione completa di Che Dio Ci Aiuti 6 stagione in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Prima puntata – giovedì 7 gennaio 2021

– giovedì 7 gennaio 2021 Seconda puntata – domenica 10 gennaio 2021

– Terza puntata – giovedì 14 gennaio 2021

– giovedì 14 gennaio 2021 Quarta puntata – giovedì 21 gennaio 2021

– giovedì 21 gennaio 2021 Quinta puntata – giovedì 28 gennaio 2021

– giovedì 28 gennaio 2021 Sesta puntata – giovedì 4 febbraio 2021

– giovedì 4 febbraio 2021 Settima puntata – giovedì 11 febbraio 2021

– giovedì 11 febbraio 2021 Ottava puntata – giovedì 18 febbraio 2021

– giovedì 18 febbraio 2021 Nona puntata – giovedì 25 febbraio 2021

– giovedì 25 febbraio 2021 Decima puntata – giovedì 4 marzo 2021