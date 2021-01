cecilia-rodriguez-e-la-chirurgia:-distrutta-dalla-platea,-interviene-la-madre

Cecilia Rodriguez sul suo Instagram pubblica uno scatto in primo piano ed i suoi fan non la risparmiano.

Cecilia Rodriguez (Instagram)

Cecilia Rodriguez è una famosissima showgirl e modella, nata in Argentina e sorella della intramontabile Belen Rodriguez. In Italia diventa famosa anche grazie alla sorella che già da qualche anno è salita alla ribalta grazie ad i suoi famosi flirt.

Possiamo ricordarla per la sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi, tra cui l’isola dei famosi dove il suo personaggio venne particolarmente apprezzato, tanto da riuscire a conquistare la terza posizione.

La sua fama è dovuta alla partecipazione ad un edizione del Grande Fratello VIP in cui creò molto scalpore. Nella casa Cecilia entrò impegnata sentimentalmente insieme a Francesco Monte, questo però non gli impedì di avvicinarsi ad Ignazio Moser, anche lui concorrente.

Sono tre anni ormai che i due sono una coppia fissa. In molti visto come è nato il loro amore non avrebbero scommesso sulla durata del loro rapporto eppure eccoli a tre anni di distanza più innamorati che mai.

Oggi ritorna a far parlare di se, ma non per motivi piacevoli, su uno dei suoi profili social i fan lanciano brutte accuse.

Cecilia Rodriguez e l’herpes scambiato per silicone

Cecilia Rodriguez grazie alla sua bellezza ed il suo carattere molto solare è riuscita a conquistare gran parte del pubblico italiano. A testimonianza di ciò abbiamo il suo profilo Instagram che ad oggi conta più di 4,3 milioni di follower, tra cui anche molti connazionali.

Proprio sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto particolare che ha catturato l’attenzione dei suoi fan, sta volta però in maniera negativa.

La foto in questione è un suo primo piano in cui si vede soltanto metà del suo volto ed una collana con la lettera C presumibilmente sua iniziale. Il post ha attirato parecchi haters che non hanno esitato ad attribuirle la colpa di essersi fatta dei ritocchi alle labbra.

Subito è venuta in difesa la madre Veronica che ha redarguito a dovere alcuni haters che avevano fatto commenti leggeremente sopra le righe.

Non c’è nulla di male ovviamente, ma non è il caso di Cecilia che in questo caso non deve il gonfiore delle sue labbra a qualche chirurgo, bensì ad un semplice herpes che l’ha fatta diventare così.