Carlo Gabardini, coautore di SanPa: “Basta polemiche, la nostra serie tv è una storia italiana”

“Non esasperiamo lo scontro”. È questa la posizione di Carlo Gabardini, milanese, scrittore, attore, tra gli autori della serie del momento, prima docuserie italiana originale Netflix, SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano. Ideata e scritta da Gianluca Neri, con Gabardini e Paolo Bernardelli, diretta da Cosima Spender, non è passata inosservata, tra successo, polemiche. Il pubblico la ama: è la seconda serie più vista in Italia su Netflix. Chi l’ha realizzata ha ospitato testimonianze di tutti i tipi, da chi propone di fare santo Vincenzo Muccioli – Red Ronnie – a chi ricostruisce episodi violenti accaduti a SanPa. I sostenitori di Muccioli, da suo figlio Andrea a Letizia Moratti e a Ronnie, non si riconoscono in questo racconto e la comunità si è dissociata.

Gabardini, cosa pensa del dibattito in corso sulla vostra serie?



“Sarei stupito del contrario, se ci avessero detto: ‘Che bello spot. Lo useremo per le nostre convention’. Una serie dev’essere onesta. Nei confronti di chi ha vissuto questa storia era doveroso raccontarla nella sua complessità. In SanPa ci sono 24 testimonianze, 180 ore d’interviste e materiale preso da 151 archivi. È una storia molto italiana, con la spaccatura dell’opinione pubblica, allora come oggi. Una storia che racconta l’Italia dagli anni Settanta a oggi, dal tema della droga al ruolo dell’uomo forte. Qualsiasi reazione, comunque, non cambia il valore del nostro lavoro”.

Questa storia era stata rimossa?



“È uno dei vizi del nostro Paese: dimenticare. Alcuni testimoni ci guardavano come per dire: ‘Dov’eravate per tutto questo tempo?’. Dopo il ’95 nessuno ne ha voluto più sentire parlare, meglio non sapere. Emerge, dalla storia di San Patrignano, uno Stato impreparato, che nasconde la droga ‘sotto il tappeto’ e che spera che venga l’uomo forte a fare il lavoro al suo posto”.

Vincenzo Muccioli: buono o ‘cattivo’?



“Ognuno vede in lui quello che ha bisogno di vedere: nemico o salvatore. Proprio per non rispondere a questa domanda, per non imporre una tesi, non abbiamo messo neanche la voce fuoricampo, che avrebbe potuto condizionare l’opinione degli spettatori. Lasciamo a loro il compito di trovare questa risposta, lasciandoli liberi anche di cambiare idea nel corso delle puntate. Alla fine, anche chi parla male di Muccioli ammette che sarà per sempre legato a lui. Scavando vengono fuori le cose, quasi nessuno ne parla solo male. Anche in questo caso non sarebbe stato onesto dargli una etichetta, mentre in Italia si scontravano e si scontrano due fazioni contrapposte”.

Per fare del bene si può usare qualunque metodo?



“Non penso che non ci sia un limite al male che puoi fare per fare del bene. Ci sono delle leggi e vanno seguite”.

Come si scrive una docuserie?



“La scrivi e la riscrivi decine di volte. Tutta la scrittura è riscrittura, ma in questo caso le variabili aumentano. In un romanzo si dice che a un certo punto i personaggi parlano da soli. In questo caso sono persone e lo fanno davvero. Pensi che avrebbero detto delle cose e invece ne dicono delle altre, scoppiano a piangere, non vogliono più dire una certa cosa, con in più la responsabilità morale di raccontare una storia vera”.

Cosa direbbe ai familiari degli ospiti di San Patrignano?



“Non è colpa vostra”.