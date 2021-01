bolzano,-coppia-scomparsa-nel-nulla:-tutte-le-ipotesi

Bolzano, coppia di coniugi sessantenni è scomparsa nel nulla da tre giorni: tante le ipotesi al vaglio ma nessuna pista concreta



Bolzano, coppia scomparsa nel nulla (Facebook)

L’unico fatto certo al momento è che lunedì pomeriggio sono usciti di casa probabilmente per fare una passeggiata, come era loro abitudini. Ma da allora a Bolzano è un buco nero quello che inghiottito Peter Neumair e Laura Perselli, coniugi di 63 di 68 anni che non hanno più dato notizie di loro.

Nessun messaggio, nemmeno al figlio Benno che li aspettava a casa e ha dato successivamente l’allarme. La donna ha effettuato l’ultimo accesso a Whatsapp alle 18.46 di lunedì 4 gennaio e l’ultima cella agganciata dal telefonino è vicina al ponte Roma. Proprio per questo da quando è arrivata la denuncia della scomparsa, le ricerche sono concentrate sulle sponde del fiume Isarco che attraversa la città.

I vigili del fuoco, anche con l’ausilio dei cani molecolari, anche oggi hanno scandagliato il corso del fiume ma senza nessun esito. Un campanello si era acceso quando i carabinieri, nei pressi di un depuratore a sud della città, hanno trovato un paio di scarpe e uno zaino. Anche su questo ci sono verifiche in corso, ma sembra non possano appartenere alla coppia.

Bolzano, tutte le piste sulla scomparsa della coppia rimangono aperte

Le ricerche sono andate avanti per tutto il giorno (archivio Vigili del Fuoco)

Non solo l’Isarco però nelle ricerche della coppia sparita nel nulla a Bolzano. Da martedì sono stati sondati anche il Talvera, il cuore verde della città che era molto amato dai due coniugi. E anche la Passeggiata di Sant’Osvaldo, sulla quale martedì pomeriggio si è abbattuta la franache ha distrutto un’ala dell’albergo Eberle.

I due vivevano in casa con il figlio più grande, Benno, mentre l’altra figlia che è laureata in medicina, attualmente è specializzanda in ortopedia all’università di Monaco di Baviera. Laura Perselli nel tardo pomeriggio di lunedì era andata a trovare all’anziana madre, da poco dimessa dall’ospedale cittadino e avrebbe incontrato anche sua sorella Carla.

Poi quasi sicuramente sono usciti insieme dalla loro casa per una passeggiata attorno alle 18. Il figlio era in giro con il cane e rincasando non li ha trovati. Quando però è arrivata sera e i genitori ancora non erano rincasati, allora ha cominciato a preoccuparsi e poi ha lanciato l’allarme. Secondo alcuni quotidiani locali tutte le piste sono aperte, compresa quella di una caduta accidentale nel fiume. Per ora però nessuna risposta.