azione:-presentati-alla-camera-emendamenti-al-decreto-natale-a-sostegno-dei-rifugi-alpini-e-degli-operatori-economici-siti-nei-comuni-montani

Sono stati presentati alla Camera dei Deputati, a firma del monregalese On. Enrico Costa, tre emendamenti al c.d. “Decreto Natale”, ossia il D.l. 18/12/2020 n. 172, il cui esame per la conversione è attualmente in corso. Tema centrale dell’intervento emendativo proposto da Azione è il sostegno alla montagna ed alle sue attività commerciali, duramente colpite dalla pandemia in corso e di riflesso dalla scelta di non permettere l’apertura degli impianti sciistici, ad oggi ancora chiusi.

Il primo degli emendamenti a firma Costa prevede, quindi, che venga raddoppiato il contributo destinato agli operatori economici siti nei comuni totalmente montani: per loro la chiusura durante le festività natalizie rappresenta un colpo pesantissimo, visto il peso che il periodo riveste nel bilancio complessivo dell’anno.

Gli altri due emendamenti mirano a inserire un sostegno economico anche per i rifugi e bivacchi alpini, attività che sino ad ora non hanno beneficiato di alcun supporto.

“Ringraziamo l’On. Costa – commenta il Coordinamento Provinciale di Azione- per l’iniziativa parlamentare svolta a sostegno dei territori montani e delle attività ivi stanziate, che, per la nostra provincia, rappresentano fonte di reddito per numerose famiglie e, molto spesso, un argine contro lo spopolamento di tali zone”.

“Ho raccolto la sollecitazione dell’Uncem e del suo presidente Marco Bussone – conclude Enrico Costa- e penso che tutte le forze politiche siano sensibili alle difficoltà degli operatori economici della montagna: insieme speriamo di convincere il Governo ad intervenire nel senso indicato dagli emendamenti”.