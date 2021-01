Antonella Clerici e il suo stipendio spaventoso: più alto di un calciatore

La conduttrice Antonella Clerici è amatissima dal pubblico italiano: ma a quanto ammonta il patrimonio della bella conduttrice?

Antonella Clerici

La bella e bionda Antonella Clerici entra da anni nelle case degli italiani conducendo programmi che hanno fatto la nostra infanzia come ” Lo zecchino d’oro” o lo storico appuntamento con “La prova del cuoco“.

Ma in molti si saranno chiesti, quanto guadagna la Clerici? Dopo aver lasciato La prova del cuoco è tornata in onda lo scorso anno su Rai Uno per presentare la 62esima edizione dello Zecchino d’oro.

Il ritorno di Antonella Clerici in televisione era molto atteso dai fan dopo mesi di assenza, durante i quali ha però continuato a percepire lo stipendio dalla Rai, come alcune indiscrezioni annunciano. Perciò, a quanto ammonta il patrimonio della conduttrice?

Antonella Clerici: dettagli su stipendio e cachet

La Clerici a “The voice”

E’ noto che per mesi lo stipendio e cachet di Antonella Clerici ha fatto molto discutere, poiché sembra appartenga a quelli tra i più ricchi della Rai. La Clerici ha ovviamente sulle spalle una lunga carriera come presentatrice coronata negli anni ’90 con la conduzione di diversi programmi sportivi.

I suoi esordi si sono visti con il programma “La prova del cuoco” che ha condotto dal 2000 al 2018 e dalla quale ha preso il soprannome di “Antonellina” com’è nota oggi al suo pubblico.

Con questa trasmissione la Clerici ha l’opportunità di divenire una tra le presentatrici di punta della Rai. E cosi sarà. Infatti ben presto le verrà affidato, come tutti sanno, differenti programmi.

Da “Adesso sposami” ed “Il ristorante” fino a varcare il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2005. Nel 2017 La prova del cuoco fruttava ad Antonella Clerici un contratto con la Rai di 1,5 milioni di euro nonché un cachet di 50 mila euro a serata.

I dettagli

Oggi nonostante non sia più alla guida del programma dal 2018 Antonella Clerici continuerebbe a percepire dalla Rai uno stipendio di 230 mila euro per la trasmissione.

Questo poiché risulta essere consulente esperta ed autrice dei testi de “La prova del cuoco”, permettendogli comunque di dedicarsi ad altri show. Il contratto che la conduttrice ha con la Rai sarebbe scaduto l’estate scorsa. Ma senza uno show Antonella Clerici proverebbe una grande “sofferenza di stare lontana dal mio pubblico” come lei stessa aveva dichiarato.

“Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare” aveva confessato. “Sono a disposizione dell’azienda. Non dipende da me, spero in primavera di condurre un programma in prime time: ho molte idee in testa”.

Chissà se con la conduzione dello Zecchino d’oro Antonella Clerici abbia ricevuto anche la proposta dalla Rai per uno show nuovo.