Alena Seredova a Ilaria D’Amico: “Non la perdonerò mai perché io non sono …”

Alena Seredova è da poco diventata mamma per la terza volta della piccola e bellissima Vivienne Charlotte ed è al settimo cielo con la sua nuova famiglia composta dai due figli avuto dall’ex marito Gigi Buffon e dalla piccolina avuta dal nuovo compagno. Alena Seredova non ha mai nascosto di aver sofferto tantissimo per la fine del suo matrimonio e per essere stata tradita quando, a suo dire, non se lo aspettava affatto a differenza dell’ex marito Gigi Buffon che ha sempre sostenuto che se l’ha tradita con Ilaria D’amico è solo perché il suo matrimonio era fortemente in crisi.

Alena Seredova e la sua nuova famiglia

Ormai Alena Seredova ha superato i momenti più difficili grazie anche alla pazienza che ha avuto il suo nuovo compagno che le è stato vicino anche quando la Seredova era ancora innamorata del marito e usava la sua spalla per piangere e disperarsi. Poi, piano piano il sentimento si è trasformato e ora è serena e innamorata. Alena Seredova ha dopo superato il covid e, per diversi giorni, è dovuta stare lontana dai suoi bambini fino a che non si è negativizzata.

Alena Seredova su Ilaria D’amico “non la perdonerò mai”

Alena Seredova sui social è molto attiva e la sua schiettezza è davvero disarmante.

I suoi follower le hanno rivolto delle domande molto personali a cui lei non si è sottratta.

Uno dei suoi follower le ha chiesto: “A Natale siamo tutti più buoni. Allora vuol dire che hai perdonato Ilaria D’Amico?” ma la Seredova che ha voluto essere sincera, anche il questa occasione, ha risposto così: “io sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale…».

Oppure qualcun altro le ha chiesto: «Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava» e lei: «Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane».

E, ancora: «Tornassi indietro sceglieresti lo stesso un partner famoso o saresti lontana dal mondo dei vip?» e lei: «Onestamente non penso che importi chi è famoso e chi no. Ho sempre scelto con il cuore e questo mi ha portato pure dolore».

La Seredova che dal 2015 è di nuovo in coppia con l’imprenditore Alessandro Nasi ha dichiarato: «Sono estremamente fortunata perché siamo come il puzzle: entriamo perfettamente in sintonia e sono estremamente contenta».

