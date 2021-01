alba:-borgo-san-lorenzo-piange-pierino-cossu

Spread the love

Pierino Cossu

Lutto ad Alba e, in particolare, nella comunità di Borgo San Lorenzo per la scomparsa improvvisa di Pierino Cossu: 62 anni, è stato stroncato da un malore che lo ha colpito nella sua abitazione.

Pierino Cossu era conosciuto e stimato in città per il suo forte impegno civico e nel mondo del volontariato: collaborava infatti con il Centro Volontari Assistenza di via Pola, nonchè da anni con il gruppo di volontariato del centro storico. Fra i primi a piangere la sua dipartita, gli Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo di Alba: “Ciao Pierin. La triste notizia ci ha lasciato senza parole. Il BSL vuole ricordarti così, sempre sorridente”

Pierino Cossu lascia i fratelli Giovanni, Arturo, Mauro e Roberto con le rispettive famiglie, i parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 8 gennaio, alle 10, presso la Parrocchia di Santa Margherita ad Alba.