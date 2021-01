ad-fatto-a-mano:-tutti-i-pezzi-all’asta-su-ebay

Un’ode all’artigianato passato e futuro: l’asta di AD celebra il “fatto a mano”. Sono 39 i pezzi realizzati dalle firme e dalle 38 aziende che hanno contribuito a creare il mito del Made in Italy nel mondo, che verranno battuti all’asta su Ebay dall’11 al 18 gennaio. Da Gaetano Pesce a Tobia Scarpa, a Venini: l’iniziativa è la prosecuzione di un progetto partito con il numero di novembre di AD interamente dedicato alla tradizione artigiana italiana. Il ricavato dall’asta verrà destinato agli studenti e alumni dell’Istituto Marangoni Milano Design, con lo scopo di dare vita nel 2021 a progetti di impronta sostenibile e circolare.

COME PARTECIPARE – In un’inserzione in formato Asta online, il venditore sceglie un prezzo di partenza e gli acquirenti fanno offerte in competizione tra loro. L’oggetto può essere inserito in un elenco per monitorare come procedono le offerte. Una volta fatta l’offerta, si può consultare l’andamento dell’asta accedendo alla sezione “Offerte/Proposte” dell’account eBay. Qui il link per il contact consumer da contattare in caso di dubbi. Quando l’inserzione viene chiusa, sarà il miglior offerente ad aggiudicarsi il pezzo. Chi offre di più?

1. LAMPADA ORBITA – BONACINA

Design: Tomoko Mizu



Prezzo di listino al netto dell’iva: € 1557,00 – Base d’asta: €1000,00



Laccata in verde olivo, versione large, completa di lampadina e cavo. Design realizzato nel 2006 per Bonacina 1889 da Tomoko Mizu, designer Giapponese che lavora fra Milano e Tokyo. La lampada ha una struttura in giunco e midollo, curvata interamente a mano in Italia da artigiani specializzati. Il design evoca il concetto di leggerezza, mantenendo al contempo una natura esuberante e caratteristiche scultoree e grafiche. Pensata sia per essere appesa che per l’utilizzo a terra, in un intreccio di pieni/vuoti e giochi di trasparenze crea interessanti “effetti di luce”.

2. SCALETTA – BOTTEGA GHIANDA

Design: Romeo Sozzi, 2017



Prezzo al netto dell’Iva: € 1582,00 – Base d’asta: € 1030,00



Un gioco di incastri e proporzioni, di pieni e vuoti, con volumi che si insinuano uno nell’altro. Solidità e leggerezza. Una bisellatura discreta che, assottigliando lo spessore, addolcisce il profilo. La Scaletta può diventare il complemento fedele di una libreria che ospita pagine amate, ma anche un oggetto versatile pronto a migrare per le stanze di una casa o di un ufficio. Misure / size: 48,5 x 54 x 43 cm

3. POLTRONA LAZY – CALLIGARIS

Design: Michele Menescardi



Prezzo di listino al netto dell’Iva € 1603,00 – Base d’asta € 1040,00



Articolo all’asta: Poltrona base MT Grigio, scocca in tessuto Tiffany Rosa SY8



Rivestimento: tessuto o pelle (sono sfoderabili solo i cuscini del sedile e dello schienale). Pensata per il relax e la lettura, la poltrona Lazy è caratterizzata da una linea sinuosa e da un’ampia e avvolgente seduta, resa ancor più confortevole dai cuscini in misto piuma che la completano. Lazy è una poltroncina senza tempo, progettata per ambienti domestici ma che si adatta perfettamente anche per arredi contract.



Misure: in cm L 89 – P 94 – H 100 – H seduta 42

4. POLTRONA FELTRI, CASSINA

Design: Gaetano Pesce per Cassina



Prezzo di listino Iva esclusa: € 7.295,00 – Base d’asta: € 4.740,00



Edizione limitata della poltrona Feltri di Gaetano Pesce per Cassina con una trapunta vintage selezionata da Raf Simons per Calvin Klein

5. LAMPADA FIL DE FER – CATELLANI & SMITH

Prezzo di listino al netto dell’Iva: €1.600,00 – Base d’asta: € 1.040,00



Lampada da terra, sfera in filo d’alluminio naturale (cavo da sfera a dimmer grigio) oppure anodizzato oro (cavo da sfera a dimmer oro), dimmer nickel.

6. POLTRONA STAR TREK – CECCOTTI

Design: Roberto Lazzeroni



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 5.668,00 – Base d’asta: € 3.685,00



Poltrona e pouf realizzati in massello di noce americano, seduta e poggiatesta in multistrato curvato, imbottiti. Il pezzo all’asta è in velluto e la finitura del legno è realizzata in gommalacca colore scuro. La finitura è applicata a mano in maniera artigianale.

7. TERMOARREDO BADGE – CORDIVARI

Design: Simone Micheli



Prezzo di listino al netto dell’Iva € 851,00 – Base d’asta € 555,00



Badge offre un nuovo concetto di radiatore d’arredo, grazie alla sua forma assolutamente originale. Un modello che soddisfa le esigenze funzionali tipiche dei corpi scaldanti, rappresentando al contempo una rivoluzione per il suo design e per l’utilizzo di una particolare tecnologia che gli ha permesso di aggiudicarsi il Design Plus Award 2007.

8. CREDENZA DB004119 – DIALMA BROWN

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 2.155,00 – Base d’asta: € 1.400,00



Quest’originale credenza, composta da quattro ante, è realizzata in legno vecchio in finitura naturale con struttura laccata e cerata a pennello nel color lavagna.



Misure: H 70 – L 220 – P 49

9. POLTRONA ELLA – EDRA

Design: Jacopo Foggini



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 1.810,00 – Base d’asta: € 1.180,00



Poltroncina con braccioli in policarbonato interamente fatta a mano. È sorretta da un piedistallo che le consente la rotazione. Lo stelo è nero. I petali, di colori trasparenti e sfumati, mescolano il verde/blu, l’antracite e l’oro.

10. POLTRONA TENTAZIONE – ERBA

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 2.814,00 – Base d’asta € 1.830,00



Uno stile volutamente retrò ma dal lifestyle metropolitano per questa poltrona interamente realizzata a mano in Italia. Accogliente ed elegante valorizzata da una base in metallo a ferro di cavallo con sottili astine e con finitura in cromo nero lucido per un tocco contemporaneo. Il rivestimento è in velluto rigato multicolore di Designers Guild su fondo naturale, morbido al tatto e luminoso dalle nuance violette e verdi.

11. DIVANETTO KNIT – ETHIMO

Design: Patrick Norguet



Prezzo di listino al netto dell’Iva: €1.557,00 – Base d’asta: €1.000,00



Knit, divano due posti, design Patrick Norguet per Ethimo. Struttura in mogano Stromboli Black e Flat Rope Lava Grey (corda intrecciata in polipropilene resistente ai raggi UV, all’abrasione e agli agenti atmosferici). Misure 14×70 cm H 63 cm. Knit è una collezione lounge e dining completa, realizzata in teak (naturale e decapato) o in mogano corda intrecciata che esprime con eleganza una perfetta sintesi di estetica, funzionalità ed ergonomia.

12. POLTRONA THOMAS – FLEXFORM

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 2.150,00 – Base d’asta: €1.400,00



Struttura in legno zebrano e cuscino di seduta in poliuretano espanso e dacron. Rivestimento sfoderabile in tessuto Elettra 202: 28% acrilico – 16% lana – 20% viscosa – 24% cotone – 12% poliestere. Le dimensioni della poltrona Thomas sono le seguenti: cm.69x64xH.66

13. LAMPADA BIAGIO – FLOS

Design: Tobia Scarpa, 1968



Prezzo di listino al netto dell’Iva €4.180,00 – €2.720,00



Disegnata dal grande maestro Tobia Scarpa nel 1968, Biagio è una lampada da tavolo a luce diretta. Il suo corpo concavo è ricavato da un singolo blocco scavato di marmo statuario di Carrara. Elegante e scultorea, la sua liscia superficie risplende alla luce naturale, mentre assume toni più caldi quando è accesa, facendo risaltare tutta la la preziosità del materiale. Le venature naturali del marmo, accentuate dalla luce da esso filtrata, rendono ogni pezzo unico. Il nome Biagio è un tributo al poeta Biagio Marin, amico di Afra e Tobia Scarpa. Materiale: marmo. Fonte luminosa: 1x LED 8W E27 740lm 2700K/3000K, dimmerabile

14. FORNO COMBAIR-STEAM SL – FRIGO2000

Prezzo di listino al netto dell’Iva €3.820,00 – Base d’asta €2.485,00



Caratteristiche: Vano cottura doppia smaltatura da 55 litri, porta in vetro temperato a 3 strati, display touch a colori e manopola di regolazione, apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro. Dimensioni: 598 × 596 × 569mm (AxLxP). Cottura ventilata (30-230°C), cottura ventilata ad alta umidità, cottura ventilata combinata con vapore, funzione Pizza Plus, calore superiore e inferiore, calore superiore e inferiore ad alta umidità, calore superiore, calore inferiore, grill, grill ventilato, funzione scaldavivande/scaldastoviglie, rigenerazione, 85 ricette Magico Vapore, preriscaldamento rapido, programma di decalcificazione integrato, funzione scaldavivande, funzione welness-oshibori.

15. TOSTAPANE A 4 FORI ICBWGTR104S-CE WOLF GOURMET – FRIGO 2000

Prezzo di listino al netto dell’Iva:€ 450,00 – Base d’asta: €295,00



Il tostapane Wolf Gourmet ha caratteristiche innovative per offrire risultati deliziosi: ampie fessure per toast, bagel e pane artigianale, guide autocentranti per il pane, per una doratura uniforme, sistema solleva pane più esteso per la facile rimozione dei tagli di pane più piccoli. Tra le impostazioni speciali, anche: Mantenimento in caldo, Bagel e Congelato.

16. POLTRONCINA DRY – GIORGETTI

Design: Massimo Morozzi



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 4.426,00 – € 2.880,00



Dry è una seduta in faggio caratterizzata da un segno scultoreo dirompente e un linguaggio stilistico decisamente libero. La poltroncina è realizzata con la tecnica a incastro, assemblata senza l’impiego di alcun collante, che rende i 32 componenti della seduta completamente separabili. La policromia amplifica il suo carattere originale. Sedia e poltroncina in massiccio di faggio e multistrato, assemblata senza collanti e completamente smontabile. E’ disponibile in versione naturale (fin.30), lucidata (fin.91) o multicolore. È prevista anche la versione con la seduta imbottita, rivestita in tessuto o pelle non sfoderabile.

17. LAMPADA BON TON – IL FANALE

Design Cristina Celestino



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 660,00 – Base d’asta: € 430,00



All’interno di questo scenario progettuale forme semplici e materiali diversi vengono sovrapposti a disegnare lampade intese come pezzi di gioielleria sospesi. I volumi elementari sovrapposti lungo il cavo creano micro architetture in foggia di pendenti. La composizione si chiude all’estremità con un ricciolo a farfalla, elemento emblematico del prodotto.

18. TAPPETO DESIGN MARIPOSA – ILLULIAN

Prezzo di listino al netto dell’Iva: €2.320,00 – Base d’asta: €1.510,00



Il pezzo fa parte della collezione Limited Edition di Illulian. Il tappeto è taftato a mano e misura 200 x 150 cm. Spiccano una grande varietà di colori che riflettono. in maniera diversa sui materiali quale la seta e la lana utilizzata per dar un contrasto di lucentezza.



Quality: Silver 60 – Taftato a Mano. Measure: 200 x 150 cm. Materiali: Lana & Seta

19. VASO GLACOJA – JCP – JUMBO

Design: Analogia Project



Prezzo di listino al netto dell’Iva: €1.393,00 – Base d’asta: €905,00



Glacoja è un pezzo unico, un vaso sempre diverso creato a partire da un blocco di plexiglass attraverso un potente mix di tecnologia e artigianalità. Disegnato da Analogia Project, Glacoja – in metacrilato trasparente lavorato e scolpito a mano con colorazione acrilica – è un oggetto sorprendente, che sembra scavato dal cuore di un ghiacciaio. Materiali: metacrilato trasparente lavorato e scolpito a mano con colorazione acrilica. Dimensioni: H 30 x L 19 x P 10 cm

20. LAMPADA BOURGIE – KARTELL

Design: Ferruccio Laviani



Finitura: bianca mat (opaca)



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 262,00 – Base d’asta €170,00



Bourgie, nella nuova finitura mat bianca, coniuga classicità, ricchezza e tradizione all’innovazione tecnologica. La base, in stile barocco, è costituita da tre piani decorati che s’incrociano, mentre l’ampio cappello è realizzato con effetto plissé. Grazie a un particolare sistema di aggancio del cappello si possono ottenere tre differenti altezze, modificabili a piacimento, a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare: 68, 73 e 78 centimetri.

21. LASTIKA ARMCHAIR – LAGO

Prezzo di listino al netto dell’Iva: €405,00 – Base d’asta: €263,00



Bella come un fiore, divertente come un gioco. Quaranta elastici rendono una seduta da interni un’esperienza unica ed affascinante.

22. ELEMENTO DI SERVIZIO AMPHORA – MAXALTO

Design: Antonio Citterio



Prezzo di listino al netto dell’Iva: €2.000,00 – Base d’asta: €1.300,00



Design raffinato e forma ovale per l’elemento di servizio dotato di cassetto. E’ realizzato in rovere chiaro spazzolato con struttura in acciaio verniciato grafite.

23. POLTRONA ILE – MINOTTI

Design: Gigi Radice



Minotti Historic Archive



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 4.426,00 – Base d’asta: € 2.875,00



Poltrona Ile, 82X87,5Xh85cm, rivestimento in tessuto Kabuki color Blu Oceano, gambe in metallo verniciato lucido colore Peltro con puntali in finitura Oro lucido. Si è attinto dall’Archivio Minotti per il disegno di Ile, una famiglia di sedute dal sapore vintage pensata come omaggio a Ileana, attualmente Presidente Onorario dell’azienda, e moglie di Alberto, fondatore dell’azienda scomparso nel 1991. Ile è vicina all’estetica degli anni Sessanta. La caratterizza la gamba slanciata con puntale dal gusto rétro, la forma cava nello schienale e il disegno derivato dalle poltrone classiche, interpretate secondo la tendenza alla poliedricità delle forme del periodo. Il rivestimento che meglio li valorizza è un velluto di lana mohair, in colori vibranti dai riflessi cangianti: dal Visone al Cobalto, dal Blu Oceano al Titanio. Questi pezzi sono stati rieditati in occasione del settantesimo anniversario dell’azienda a testimonianza del DNA di Minotti che, grazie al suo fondatore, ancora trasmette l’importanza della manualità e il know-how di una confezione sartoriale sofisticata.

24. POLTRONA D.153.1 – MOLTENI

Design: Gio Ponti 1953 / 2012



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 3.413,00 – Base d’asta: € 2.220,00



Disegnata nel 1953, la poltrona D.153.1 fa parte degli arredi dell’abitazione privata di Gio Ponti in via Dezza a Milano. La struttura è in ottone satinato, il rivestimento in pelle bicolore o in tessuto “Punteggiato” Rubelli. Il tessuto, disegnato da Ponti nel 1934, reinterpreta la secolare tecnica del velluto, attualizzandola con pattern contemporanei, come le serrate sequenze di bolli sfalsati in gradazione di colore. La poltrona D.153.1 arricchisce gli arredi della Gio Ponti Collection, presentata al Salone del Mobile 2012.

25. OTTOMAN ANOMALY – MOROSO

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 2.860,00 – Base d’asta: € 1.860,00



Poliuretano schiumato a freddo con inserto in legno. Per il rivestimento si consiglia l’uso di una pelle naturale (come la Vegeta) a concia vegetale e senza alcun tipo di trattamento protettivo o colorante. È una qualità dalla struttura molto fine che presenta tutte le caratteristiche naturali della pelle. È estremamente morbida al tatto ma come tutte le pelli non sottoposte a trattamenti, è delicata e sensibile alle macchie. L’esposizione alla luce la rende più scura col passare del tempo.

26. POLTRONCINA LAVE!LAKE EDITION – NATUZZI ITALIA

Design: Marcel Wanders



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 4.000,00 – Base d’asta: € 2.600,00



Mentre Marcel Wanders disegnava questa poltrona, immaginava nella sua mente i paesaggi marini di cui si era innamorato in Puglia. I pittoreschi porticcioli, con le reti dei pescatori drappeggiate dalle barche fino alla banchina in un’affascinante disposizione di forme fluide. Per questa edizione unica, Natuzzi ha traslato l’atmosfera mediterranea alle meravigliose montagne italiane, dove sono le acque del lago a lambire le reti. L’acqua come elemento ricorrente eppure unico ed eterno, trasposto in una nuova, diversa cornice italiana. Irripetibile. Proprio come questa poltrona unica nel suo genere.



Specifiche tecniche: Lave!Lake edition presenta una struttura realizzata con tubolari di metallo di diversi spessori sapientemente lavorati in finitura light gold. I cuscini di seduta e schienale sono imbottiti in poliuretano di alta qualità. In esclusiva per la Lake edition, il rivestimento dei cuscini è in preziosa pelle naturale di montone, morbida e piacevole al tatto e sorprendente alla vista, ma estremamente resistente e traspirante. Una pelle che riscalda con raffinatezza l’ambiente impreziosendo l’arredo. Misure: H78 – L86 – P86 cm

27. TAPPETO EXPO 2015 – OLIVO

Design: Platinum Custom Rugs



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 4.016,00 – Base d’asta: € 2.600,00



Tappeto ispirato ai colori del logo di Expo2015: un tributo che ha coinvolto la competenza artistica dei nostri designers che hanno miscelato colori e geometrie per un concept realizzato appositamente dalla nostra divisione luxury Platinum Custom Rugs.

28. LAMPADA GIRAVOLTA 1799 – PEDRALI

Design: Basaglia Rota Nodari



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 182,00 – Base d’asta: € 120,00



Giravolta è una lampada wireless ricaricabile dal design contemporaneo. Composta da due dischi in materiale plastico, la base e il diffusore a led che ruota a 360° e orienta la luce, che costituiscono gli elementi principali e da un arco in estruso di alluminio che li avvolge diventando una comoda impugnatura. Il corpo illuminante racchiude la scheda led, la batteria al litio, la presa micro USB per la ricarica e il pulsante di accensione. Altezza 330mm.

29. KAY LOUNGE – POLIROFM (SENZA POGGIAPIEDI)

Design: Jean-Marie Massaud



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 3.278,00 – Base d’asta: € 2.130,00



Elegante, leggera, essenziale. Una struttura architettonica semplice in acciaio che propone tre raffinate finiture: cuoio a bordi vivi, pelle o cavallino. Kay Lounge è una poltrona che si adatta a ogni contesto, dal più classico al più avanguardistico. Struttura in metallo satinato brown nickel o acciaio satinato. Seduta e schienale con rivestimento in pelle, cuoio o cavallino.

30. TRE SPECCHI GLAM – PORADA

Design: M. Mornati



Prezzo di listino al netto dell’Iva: 954,00 (cadauno) – Base d’asta: 620,00 (cadauno)



Specchio da parete modulare con fascia laterale in noce canaletta e superficie riflettente obliqua. Utilizzabile da solo o in molteplici composizioni dove gli specchi possono essere montati nella stessa direzione.

31. LAMPADA SHADOW LIGHT DA TERRA – PORRO

Design: Front 2010



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 1.270,00 – Base d’asta: € 825,00



Giochi di luce e un pizzico di magia: sono queste le caratteristiche della lampada “Shadow Light” progettata per Porro dal team di design scandinavo Front. Disponibile in una variante da terra su sottile stelo bianco e una versione sospesa, ideale come punto luce sopra un tavolo da pranzo o riunioni, essa presenta a luce spenta un disegno pulito e minimale, in sintonia con la filosofia Porro. Shadow Light è caratterizzata da un particolare paralume “a doppia pelle”, costituito da un diffusore esterno bianco che nasconde internamente una semicupola bianca solcata da fori di diametri differenti, un sistema di ombre e riflessioni multiple.

32. SPECCHIO MITO – RIFLESSI

Prezzo di listino al netto dell’Iva: 890,00 – Base d’Asta: 580,00



Creatività, artigianato, tecnica: questa la formula vincente che rende lo specchio Mito uno degli elementi più rappresentativi della storia di Riflessi. Mito si caratterizza per la cornice in alluminio modellata e martellata a mano, per un effetto materico di grande impatto. Piccole irregolarità di riflessione sull’alluminio sono dovute alla lavorazione manuale e fanno di ogni specchio un pezzo unico Lo specchio Mito selezionato ha misure 60×60.

33. SGABELLO CLESSIDRA – RIVA1920

Design: Mario Botta



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 730,00 – Base d’asta: € 475,00



Sgabello Clessidra design Mario Botta, realizzato in legno massello di cedro profumato lavorato da un blocco unico, si caratterizza per due semisfere poste una sopra l’altra a formare una clessidra.

34. LOUNGE CHAIR LAZE 001 – RODA

Design: Gordon Guillaumier



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 1.595,00 – Base d’asta: € 1.050,00



Il prodotto selezionato è LAZE 001 smoke/grey con il cuscino in DEW T36 HD



Sedia a sdraio per uso esterno. Telaio in acciaio inox AISI 304 trattato con verniciatura elettrostatica a polvere con base in poliestere che offre una maggiore protezione dai graffi e anche il finale colorazione al prodotto.

35. POUF SOPHIA – RUBELLI

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 1772,00 – Base d’asta € 1.150,00



Sophia pouf confezionato col tessuto Villa Pisani (cod.30350) nella variante colore 3 giallo Napoli. Il Pouf Sophia si caratterizza per le sue forme morbide e delicate. Nasce come elemento coordinato alla poltrona Loren, sempre di Rubelli Casa. Il pouf qui proposto è rivestito con il lampasso Villa Pisani. Si tratta di un lampasso ispirato a dei frammenti di una boiserie rococò dipinta, attribuibile ad un abile artista veneziano del XVIII secolo per l’eleganza dei tratti e la cura dei dettagli. Dell’originale, rivisitato, restano le forme vagamente classiche.

36. SHADES REBEL – SICIS

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 2.459,00 – Base d’asta: € 1.600,00



In ogni settore, dalla politica, all’arte, al cinema, all’economia, alla scienza, fino alla moda sta raggiungendo obiettivi che fino ad oggi sono stati esclusivamente maschili. Posizioni lavorative e sociali che, per la prima volta, sono occupate da donne. Con questa collezione di ritratti, gli stilisti e gli artisti della Maison vogliono esaltare la forza delle donne, attraverso i loro volti, le loro personalità decise e contemporanee. I tessuti quasi palpabili, gli accessori, i gioielli sono pura armonia e diventano un linguaggio capace di oltrepassare le barriere culturali, quei‎ limiti dettati dalle disparità e dalle discriminazioni. Gli occhiali sono l’elemento centrale di ogni ritratto ed uniscono fluidità, morbidezza e sensualità ai lavori. Un elemento di contrasto che rafforza lo spirito coerente e moderno di queste opere. I ritratti sono per ora 10.

37. POLTRONCINA JOLLY – TURRI

Rivestita in pelle con stampa pied de poule beige chiaro.



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 6.463,00 – Base d’asta: € 4.200,00



La poltroncina Jolly ha linee moderne e confortevoli, il basamento è realizzato in legno laccato lucido poliestere decorato a mano con effetto radicato color marrone scuro, impreziosito da puntali in metallo finitura oro chiaro. Il resto della struttura insieme alla seduta sono imbottite e rivestite in Nabuk color panna con stampa a texture Pied de poule tono su tono. Misure: cm 76 x 82 x 86 h

38. VASO FAZZOLETTO A CANNE – VENINI

Design: Fulvio Bianconi, Paolo Venini, 1948



Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 1.352,00 – Base d’asta: € 880,00



La prestigiosa tecnica della lavorazione a canne rende il vaso “Fazzoletto” unico nei suoi colori, accostati sapientemente dal maestro per essere poi fusi, soffiati e lavorati a mano volante.

39. POUF VENERE – ZANABONI

Prezzo di listino al netto dell’Iva: € 1.650,00 – Base d’asta: € 1.070,00



Struttura in legno massello, rivestimento in velluto a coste color Terra di Siena con ricamo a diamante.



Dimensione Ø 48 x h. 45 cm. Un elemento versatile, di dimensioni contenute ma funzionali, adatto ad ogni ambiente ed utilizzo come pouf o elemento d’appoggio per la zona living o la camera da letto, perfetto per una cameretta per bambini, per un ingresso o un moderno bagno. Dalla linea cilindrica, semplice ma arricchito dal ricamo a diamante che crea movimento sul velluto a coste sottili color Terra di Siena, tra le colorazioni più di tendenza nell’arredo e nella moda delle ultime stagioni.