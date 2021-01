Valeria Rossi 20 anni fa cantava ‘Tre Parole’: com’è oggi – FOTO

Sono passati 20 anni dalla hit ‘Tre Parole’, ma che fine ha fatto la cantante Valeria Rossi dopo l’estate del 2001?

via YouTube

“Dammi tre parole: sole, cuore e amore” chi non l’ha intonata almeno una volta? Nonostante sia stata una hit di 20 anni fa, è stata tramandata per gerenazioni intere vista la capacità di entrare in testa e non uscirne più. Era l’estate del 2001 quando sei mani hanno scritto la canzone ‘Tre parole’ che è entrata nella testa degli italiani, ma non solo.

Valeria Rossi – con l’ausilio nella scrittura di Liliana Richter e Francesco Cabras – è riuscita a vendere 10.000 copie nelle prime tre settimane, raggiungere la prima posizione nella classifica italiana, conquistare con il brano il secondo posto tra le copie più vendute, ma non solo. Il brano era stato scartato al Festival di Sanremo 2001 e riproposto al Festivalbar del 2001 dove ha vinto il premio rivelazione dell’anno.

Valeria Rossi, che fine ha fatto e com’è oggi la cantante di ‘Tre parole’

Valeria Rossi non ha abbandonato il suo lato artistico. Dopo l’hit estiva del 2001 – ed il successo anche in Spagna – ha pubblicato un nuovo album nel 2004 ‘Osservi l’aria‘ che non ha riscosso tanto successo quanto sperato. Ciononostante ha partecipato nuovamente al Festivalbar. Dato lo scarso successo, ha deciso di interrompere la sua carriera da cantante e dedicarsi solo alla stesura di brani per altri artisti. Negli anni successivi, tuttavia, è tornata al microfono senza però riscuotere particolare successo.

Ad ottobre 2014 ha pubblicato un libro di ricette peri bambini, Bimbincucina con in allegato un cd di 21 brani-ricette; un anno più tardi ha pubblicato il libro Tre parole dopo. Riflessioni intorno al successo.