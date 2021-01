valeria-marini:-l’ex-“eliminato”-dalla-mamma?

Dopo le parole di accusa di Valeria Marini, sempre su Oggi, arriva la risposta di Gianluigi Martino che si difende e parla della sua storia d’amore con la showgirl anche contro il suo volere. E accusa la madre di lei…

Tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è finita. In un’intervista a Oggi la showgirl aveva precisato di essere stata lei a chiudere una relazione in cui erano venuti a mancare “certi valori indispensabili, primo tra tutti il rispetto”. E aveva smentito anche che la causa della separazione da Gianluigi fosse dovuta alla madre, Gianna Orru. Ma non solo. Ospite a Pomeriggio 5, da Barbara d’Urso, Valeria aveva pure diffidato al manager del mondo dello spettacolo, di parlare di lei.

Ma “nessuno può impedirmi di raccontare la mia storia”. E così l’ex compagno di Valeria Marini ribadisce ancora una volta al settimanale che:

“L’ostacolo vero alla nostra intesa è stata la volontà di sua madre di separarci e ora la situazione è talmente degenerata che ritengo im- possibile una nostro riavvicinamento. Peccato, ma non è stata colpa mia”.

Gianluigi è stato fatto fuori dalla vita di Valeria

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi, Gianluigi Martino parla di Valeria come “di un amore vero, consolidato da due anni di convivenza in cui le ho dato tutto me stesso. Sono consapevole che anche le favole più belle possono finire, ma non accetto di essere definito un uomo ansioso di visibilità, pronto ad approfittare di una donna famosa”. Questo proprio no. E il perché è alla luce del sole secondo Martino. “Per vari mesi, sono stato con Valeria in segreto, fino a quando lei non ha voluto rendere pubblica la nostra storia…”.

E allora, chiede il settimanale, come mai allora la Marini l’ha lasciata?



“In realtà sono stato io lasciare lei perché non approvavo certe sue scelte umane e professionali. Quando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia. Mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice”. Poi c’è il rapporto tra Valeria e sua madre Gianna:

“Quella specie di corte dei miracoli al seguito di Valeria non si rassegnò. Alcuni si rifecero vivi con sua madre calunniandomi pesantemente e lei li ascoltò, convincendo la figlia a lasciarmi..”. Potrebbe interessarti: Valeria Marini vuole un figlio: “Voglio essere come mia madre”

Gianluigi era pronto a sposare Valeria

Calunnie di ogni genere. “Sono stato accusato di essere gay cosa in sé non offensiva se non presupponesse una mia continua finzione con Valeria per nasconderle il mio vero orientamento sessuale di cui in due anni dovrebbe essersi resa conto. si è detto che volevo approfittarmi di lei, di consigliarla male e di avere altri comportamenti moralmente condannabili. Insomma, un massacro…”.

Gianluigi è sicuro: “Con me Valeria aveva trovato un compagno attento a ogni sua esigenza, pronto a sposarla, restando con lei nella buona e nella cattiva sorte. Ora invece devo difendere il mio onore che per me vale quanto e più dell’amore…”.