Si tratta di una ricetta apparentemente piuttosto semplice e realizzata con pochi ingredienti, la difficoltà sta nella cottura della pasta biscuit che se non perfetta rischia di non arrotolarsi bene e quindi di rompersi.

Non esagerate con l’alchermes, se la pasta fosse troppo imbevuta rischierebbe di rompersi. Inoltre il sapore del liquore sarebbe troppo invadente.

In estate conservate il dolce in frigorifero e mettetelo a temperatura ambiente circa 30/40 minuti prima di consumarlo. In inverno potete tenere il dolce a temperatura ambiente coperto con un porta torte.

Questo dolce è perfetto in qualsiasi momento della giornata.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 7 minuti

Tempo totale: 52 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

50 g Farina 00

40 g Fecola di patate

80 g Zucchero

60 g Tuorli d’Uovo

100 g Albumi

400 g Crema di nocciole

70 g Liquore Alchermes

q.b. Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta del tortiglione ferrarese, accendete il forno a 200°C.

Montate i tuorli con lo zucchero fino a creare una crema soda e gonfia.

Setacciate la fecola e la farina ed unitele delicatamente al composto di tuorlo.

Montate a neve ferma gli albumi ed incorporateli delicatamente.

Foderate una teglia 30×40 con carta da forno e versate il composto stendendolo uniformemente.

Cuocete la pasta 7/8 minuti controllando che non scurisca troppo.

L’impasto dovrà risultare solo leggermente dorato.

Diluite l’alchermes con 20 grammi di acqua.

Togliete il biscuit dal forno e irrorate con il liquido in modo omogeneo.

Cospargete con la crema di nocciole ed arrotolate facendo poca pressione in modo che la crema non fuoriesca.

Chiudete il rotolo con della pellicola per alimenti.

Lasciate raffreddare e mettete in frigorifero a rassodare.

Togliete il rotolo dal frigorifero e tagliate una fetta sottile dalle estremità in modo da pareggiarlo.

Cospargete con abbondante zucchero a velo e servite.