Stella Bossari ha ritrovato l’amore: ma Daniele Bossari sarà felice?

Stella Bossari è bellissima come la mamma ma ha deciso di non rivelare troppo della sua vita privata. L’eccezione che conferma la regola è lui

Stella Bossari (Instagram)

Stella Bossari è la figlia del conduttore Daniele Bossari e della modella Filippa Lagerback, nata a Città di Castello nel luglio del 2003.

Nonostante la figlia d’arte sia giovanissima, è riuscita in pochissimo tempo a conquistare il pubblico dei Social Network. La ragazza ha ereditato il fascino svedese di mamma Filippa, infatti è di una bellezza incredibile.

Per molto tempo la giovane ha deciso di stare lontano dai riflettori, fino a che ha deciso di crearsi un proprio account social, mostrando a tutti la sua bellezza naturale e genuina. Biondissima, occhi color ghiaccio e sorriso smagliante. Tutta la mamma.

Con i genitori vanta un rapporto mollo bello, composto da complicità e sincerità estrema, infatti spessissimo sui social vengono pubblicate foto con mamma e papà.

Papà Daniele e l’indiscrezione sul primo fidanzatino

La figlia di Daniele Bossari e di Filippa Lagerback è molto riservata sui Social Network, infatti tende a tutelare la sua privacy. La sua più grande passione è la moda, infatti già è testimonial di alcuni brand famosi di bellezza.

Tre anni fa papà Daniele rivelò all’opinione pubblica che Stella si fosse fidanzata con un ragazzo di nome Arthur e che al matrimonio con Filippa erano andanti insieme proprio come coppia ufficiale. Arthur e Stella si erano conosciuti tra i banchi di scuola a Varese.

In realtà non sappiamo quando sia finita la love story, il papà non ha mai più rivelato news in merito alla vita privata della figlia.

Oggi il suo cuore batte solo per lui: Ricky

Al giorno d’oggi sappiamo per certo che Stella è diventata una piccola grande donna e che ha deciso di non nascondere più certi eventi e novità della sua vita.

Oggi è innamoratissima di un ragazzo che si chiama Riccardo Pedi, con cui pubblica spesso foto insieme che fanno impazzire i fan, perchè immortalati sempre in pose molto romantiche o in baci molto passionali.

Chissà se papà Daniele è geloso di questo ragazzo, a prescindere da ciò sui social abbondano gli scatti della famiglia Bossari anche con Riccardo.

D’altronde sappiamo che i genitori sono per Stella dei punti di riferimento fondamentali nella sua vita.