Stefano De Martino, fulmine a ciel sereno su Belen: “Il nostro matrimonio non è fallito”

Sono ormai passati tanti mesi da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati e, se spesso De Martino si vede in giro con ragazze diverse, presumibilmente amiche, Belen è sempre con il fidanzato Antonino Spinalbanese del quale sembra davvero innamorata. Lo ha già portato a casa, in famiglia e lo ha anche presentato al figlio, Santiago.

Belen appare serena e felice e, finalmente, si è ripresa la sua vita dopo mesi di dolori e sofferenze mai celate.

Stefano fa una dichiarazione forte “il mio matrimonio non è fallito”

Stefano De Martino è sempre apparso molto equilibrato in tutte le sue dichiarazioni e non ha mai esagerato con commenti e opinioni. Però, in questi giorni, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” dove ha espresso opinioni davvero forti.

Durante l’intervista gli è stato chiesto un po’ di tutto ma, inevitabili, i riferimenti anche alla sua ex moglie.

E lui, a proposito di Belen, ha commentato così: “È difficile che un matrimonio duri tutta la vita … i rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto” ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

Stefano De Martino ha voluto anche chiarire la sua posizione sulla attuale situazione sentimentale e ha detto di essere “felicemente scapolo“.

Stefano De Martino e la sua situazione lavorativa

Stefano De Martino ha poi parlato anche dei suoi impegni lavorativi e ha spiegato quanto è complicato fare un programma sottoponendosi a tutte le misure restrittive dovute al covid ma anche di fare un programma senza pubblico.

A Stasera tutto è possibile ha detto che tutti si sottopongono continuamente ai tamponi e ha rivelato anche di aver partecipato ad un episodio di “Che Dio ci aiuti 6″ e di essersi molto divertito.

Nell’episodio in questione, Stefano De Martino ha interpretato se stesso e girare una fiction gli è piaciuto molto. Chissà che prima o poi non dedicherà più tempo al mestiere di attore perché, allo stato, quello di ballerino sembra un po’ accantonato.

