solange-il-dramma:-trovato-morto-a-casa

Paolo Bucinelli in arte Solange da pochissimo è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione nel Livornese. Il sensitivo a quanto pare è morto per cause naturali.

Paolo Bucinelli, il noto sensitivo è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Collesalvetti (Livorno); aveva 68 anni, e a quanto pare il decesso è avvenuto per cause naturale.

A dare l’allarme sono stati alcuni amici di Solange, (nome d’arte di Paolo Bucinelli), che non sentendolo da giorni si sono preoccupati ed hanno allertato i vigili del fuoco per entrare nell’abitazione del sensitivo ed accertarsi delle sue condizioni di salute; cerchiamo di approfondire quanto è accaduto.

Solange il noto sensitivo ci ha lasciati

Da giorni ormai Solange non rispondeva a messaggi e chiamate degli amici. Per questo motivo gli amici del sensitivo si sono recati alla sua abitazione ed hanno provato a chiamarlo; sentendo suonare il cellulare a vuoto fuori dalla porta hanno deciso di allertare le forze dell’ordine.

Una volta sul posto i vigli del fuoco hanno fatto irruzione nella abutazione di Bucinelli; il sensitivo è stato ritrovato senza vita sul divano, il medico del 118 ha quindi confermato il decesso che sembra essere avvenuto per cause naturali.

Infatti, a quanto pare Bucinelli si era recato domenica scorsa in ospedale per un problema glicemico, e dopo alcuni esami era stato dimesso!

Una vera e propria tragedia che ha lasciato tutti senza parole! Bucinelli ormai era un volto noto della televisione, dagli anni ’80 infatti si era presentato sul piccolo schermo come sensitivo, ed inseguito è riuscito a fare carriera, diventando poi un noto personaggio televisivo.

Il suo debutto il televisione è avvenuto con il programma “Perdonami“; da quel momento in poi ha partecipato a “Buona domenica”, “La sai l’ultima?” e al reality “La fattoria”. Oltre al suo successo televisivo Bucinelli ha anche scritto ben sei libri e ha pubblicato un album musicale.