Roberto Maroni dimesso dopo il malore. Sarà in cura all’Istituto Besta di Milano

L’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni ha lasciato l’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato ricoverato ieri dopo che aveva accusato un malore in casa. A quanto si apprende, sarà preso in cura all’Istituto neurologico Besta di Milano per ulteriori accertamenti.

“A Maroni ho mandato i miei auguri personali. Sto seguendo da lontano, con tutte le cautele del caso la situazione. È cosciente e tranquillo. So che è nelle mani dei migliori medici, come tutti i pazienti Lombardi e speriamo che non ci sia nulla di più rispetto a ieri”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una vista all’ospedale in Fiera Milano, questa mattina aveva commentato le condizioni di salute di Maroni, candidato sindaco a Varese per la Lega ed ex governatore della Lombardia, ricoverato ieri all’ospedale di Circolo di Varese dopo aver picchiato la testa per una caduta in casa provocata da un malore.

Maroni ha trascorso la notte in ospedale e oggi erano in programma degli accertamenti per capire cosa abbia provocato il malore avvenuto ieri pomeriggio nella sua casa di Lozza.