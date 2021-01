Parola d’ordine alta qualità: Raffaella e la storia di Atelier Matilde

Un nome noto nel settore in tutta Italia. Dietro un brand, si sa, c’è sempre una storia e quella di Atelier Matilde merita di essere raccontata. Seguendo le orme della mamma, Raffaella porta avanti la creazione di abiti da cerimonia di alta sartoria interamente realizzati a mano.

Prima Rimini, poi Roma. Raffaella ci spieghi come nasce Atelier Matilde? Come mai la scelta di questo nome?

Atelier Matilde nasce oltre 30 anni fa a Rimini, grazie a mia madre Matilde, da lei prende il nome l’atelier. Nel 2013 apriamo la nostra prima sede a Roma, a piazzale Flaminio e successivamente ci spostiamo a piazza Cavour per approdare poi nel 2018 nella nostra sede definitiva in zona Boccea.

Facendo un passo indietro Raffaella, ci racconti da quando è cominciata la passione per questo lavoro?

La mia passione nasce sin da piccola e sognavo guardando mia madre creare abiti stupendi, circondata da eleganti stoffe e pizzi. Quindi, nonostante la laurea in economia e management, ho deciso di seguire il mio cuore e la mia passione ed aprire la mia azienda.

Accompagnare la sposa fin dal primo momento, guidandola nella scelta di abiti ma non solo; quali sono gli accessori più richiesti?

Insieme alla scelta dell’abito, l’accessorio più richiesto è sicuramente il velo, semplice o personalizzato con pizzo che riprenda l’abito, con iniziali o una frase ricamata importante per la sposa. Altri accessori richiesti sono i cuscinetti porta fedi e fili preziosi per i capelli. Il mio obiettivo è sempre quello di creare un bridal look unico e mai scontato!

I principali punti di forza che contraddistinguono il tuo Atelier.

I principali punti di forza del mio atelier risultano dal mix di sensazioni ed emozioni che suscitano dall’incontro con la futura sposa unite allo studio creativo dietro ad ogni abito, con lo scopo di realizzare ogni volta un abito unico e mai visto, che la rispecchi completamente nella sua personalità. Inoltre altro elemento che per me non può mai mancare è l’accurata scelta di tessuti di alta qualità per ogni modello che creo.