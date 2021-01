Oscar Baghetti: I mercati Chiedono Chiarezza L’assenza di indicazioni che la Fed, da tempo

Spread the love











Ormai è diventato un esercizio arduo. L’assenza di indicazioni che la Fed, da tempo, dà sulle possibili mosse future, la scelta di muoversi in dipendenza dai dati senza però dare dettagli su come la politica monetaria potrebbe rispondere ai diversi scenari, rende molto difficile non tanto fare previsioni, quanto avere aspettative valide sulla manovra di politica monetaria.

Il fatto che la riunione di dicembre cada in piena fase di transizione, peraltro non facile, tra la presidenza Trump e la presidenza Biden rende il compito ancora più difficile. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, con una mossa inattesa e molto criticata, ha anche posto fine al sostegno dell’Amministrazione ai programmi con cui la Fed concede potere d’acquisto, attraverso finanziamenti, alle imprese: una mossa che potrebbe spingere la banca centrale Usa a modificare almeno alcuni aspetti tecnici della sua manovra anti crisi.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Verso una guidance sugli acquisti di titoli

Non sorprende allora che ci siano economisti di mercato che puntano a un nulla di fatto mentre altri si aspettano, e sperano, un importante cambiamento nella comunicazione (che, della politica monetaria, è un aspetto strategico): l’introduzione, in qualche modo annunciata ma dai tempi ancora vaghi, di una guidance – sulle prossime mosse, quindi – sugli acquisti di titoli, il quantitative easing. Si attende anche, ma più per la riunione di gennaio in realtà, qualche indicazione sulla duration del portafoglio della Fed e sugli eventuali aggiustamenti da fare.

«Aggiustamenti non necessari»

Le minute della riunione Fed di novembre hanno sottolineato che «immediati aggiustamenti del ritmo e della composizione di acquisti di titoli non sono necessari», e – come nota il team di analisti di Barclays, che pure si aspetta un cambiamento della guidance – non sembra che le cose siano cambiate da allora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...