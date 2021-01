milano,-violentata-poi-picchiata-e-rapinata:-arrestati-due-spacciatori

Due marocchini di 24 e 25 anni sono stati arrestati per aver stuprato, rapinato e picchiato con numerosi pugni al volto e al corpo una loro connazionale di 34 anni il primo settembre scorso nella sua casa a Milano, dove la donna li aveva ospitati dopo che i tre avevano passato una serata assieme in un locale. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Guido Salvini nelle indagini della squadra mobile e del pm Bianca Baj Macario.

“Abbiamo preso una ci mancava poco per ammazzarla”, aveva detto uno dei due arrestati in una telefonata intercettata il 12 settembre scorso nel corso delle indagini. Le intercettazioni, scrive il gip nell’ordinanza, “consentono di ipotizzare che si tratti di soggetti dediti all’attività di spaccio di stupefacente, senza fissa dimora, che girano tra campagne e boschi cambiando spesso postazione per impedire una loro localizzazione”. Allo stesso modo “cambiano spesso utenza telefonica, al fine di rendere difficile, se non impossibile, il loro rintraccio”.

I due sono stati, però, arrestati dopo complesse e accurate indagini che hanno accertato, grazie alla denuncia e al racconto della donna, che la vittima era stata picchiata fino a farle perdere i sensi. I due uomini, prima di andarsene dall’abitazione, le avevano anche portato via il cellulare.