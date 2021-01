luisa-corna-e-la-storica-batosta-presa-da-alex-britti:-indimenticabile

Luisa Corna ebbe una storia molto discussa con il Cantante Alex Britti, con il quale non finì affatto bene, ma soprattutto in poco tempo.

Laura Corna (Instagram)

Luisa Corna è una famosa cantante, conduttrice ed ex modella italiana. La sua carriera inizia principalmente come modella, lavoro che le porta un discreto successo tanto da farla sfilare per stilisti del calibro di Dolce e Gabbana. Negli stessi anni partecipa a molti spot televisivi che fanno in modo che la sua bellezza venga notata nel mondo della televisione.

Ha cominciato a cantare a 18 anni e già nel biennio 97-98 era la cantante fissa nel programma Domenica in, mentre l’anno successivo è co conduttrice in un programma nel quale si esibisce anche come cantante.

Tra la fine degli anni 90 e inizio 2 mila la sua carriera prende la svolta definitiva, partecipando a numerosi film e programmi televisivi. Nel corso della sua vita lavorerà praticamente sempre in Rai, riuscendo negli anni a mantenere intatta la sua fama.

Ma con così tanta fama addosso non poteva non piombare su di lei l’attenzione delle riviste che trattano di cronache rosa. La sua vita privata è stata spesso oggetto dei paparazzi, una in particolare l’ha segnata molto.

Laura Corna e la tormentata relazione con Alex Britti

Luisa Corna grazie alla sua fama, che l’ha portata anche a recitare sul grande schermo, ma anche alla sua bellezza vanta ancora un discreto seguito sui social. Il suo profilo Instagram infatti conta oltre 62 mila follower, con i quali condivide molti istanti della sua vita privata.

A seguito di una lunga relazione con l’ex calciatore dell’inter Aldo Serena, con il quale è stata 10 anni, fu proprio lei ad informare il mondo sulla sua storia con il cantante Alex Britti nel lontano 2003.

“Ci conosciamo da molto tempo, di carattere sono schiva e riservata ma la cosa ormai non si può più nascondere come stanno le cose tra noi”. Queste le parole con le quali al settimanale Chi decise di uscire allo scoperto.

Alex Britti ha sempre cercato di tenersi lontano dalle copertine nonostante la fama ma in quell’occasione non si potè tirare indietro. La storia tra i due finì dopo solo un anno, tuttavia i due rimasero in buoni rapporti, come testimonia la presenza di Alex nel secondo album della cantante. All’epoca però si parlò comunque di una batosta per lei che era davvero molto innamorata.