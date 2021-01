le-voci-da-washington-raccolte-in-esclusiva-da-#byoblu

Con l’inviato Fabrizio Ciancio, Byoblu, insieme a Davvero Tv, è stata una delle pochissime testate ad essere presente alla manifestazione che ha raccolto a Washington una folla numerosissima di sostenitori di Donald Trump convinti che in queste ultime elezioni ci siano stati dei brogli elettorali.

“Mi trovo qui per tutti, per tutte le persone del mondo” – dice ai microfoni di Byoblu un ragazzo – “Se la democrazia può crollare in questo modo in America allora può crollare ovunque; è una piaga che non può essere accettata!”

Una donna cinese ci spiega il motivo della sua presenza lì a Washington: “Sono qui per proteggere la nostra Repubblica, io vengo dalla Cina, sono venuta a vivere qui per la libertà. Ho visto quello che sta accadendo in queste elezioni con tutti questi brogli, stanno cercando di privarci della nostra democrazia“. E prosegue: “Lei vede altri media qui? I media hanno davvero perso la strada, i media qui diffondono solo fake news, non trattano ciò che sta realmente accadendo. Sono felice che voi siate qua, grazie davvero!”

Mentre un’altra donna urla entusiasta alla nostra telecamera: “U.S.A. We love Trump“, un altro manifestante ci spiega che: “Se non possiamo credere nelle nostre elezioni e nel modo in cui sono state concepite, non so che ne sarà di noi come Paese“.

Claudio Messora