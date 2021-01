la-rettrice-della-bicocca,-giovanna-iannantuoni:-“ricerca-e-sviluppo-siano-in-cima-agli-investimenti”

“Spesso abbiamo detto che dobbiamo ripartire migliori di come la pandemia ci ha trovato. Non dimentichiamo queste parole”. A chiederlo è Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca. Un mondo, quello dell’università, che nell’anno del Covid ha dovuto cambiare rapidamente pelle, rinunciando a lungo a qualcosa che solo pochi mesi fa pareva impossibile: gli studenti nelle aule. Cercando di non perdere mai il contatto, con gli studenti. Un anno di migliaia di lezioni, lauree, esami a distanza, che nello stesso tempo ha messo sotto gli occhi di tutti, come mai prima, l’importanza della scienza, di cui le università sono la casa naturale.

Iannantuoni, che segno ha lasciato il 2020?



“È stato un anno durissimo, pesante per tutti noi. Da un punto di vista personale e professionale. Tutti hanno dovuto rinunciare a molto più di quello che avrebbero mai immaginato. Ma ci ha insegnato che quello che importa davvero è credere in alcuni valori. Io ho sentito tutta la responsabilità di agire per il bene della mia comunità come mai prima. Una lezione di umiltà e di generosità che ci è servita, perché ci ha fatto sentire tutte le debolezze e ci ha fatto tirare fuori la nostra forza, il coraggio. E credere nel bene pubblico è un valore che dobbiamo portarci dietro”.

Ripartire migliori, dice. Che significato ha per lei?



“Non bisogna lasciare che quest’anno sia passato invano. In questo inverno ancora più lungo dobbiamo gettare i semi perché in primavera si raccolga ciò che abbiamo imparato. Dobbiamo ricostruire un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo lasciato prima del Covid. Bisogna credere nei valori della sostenibilità, a partire da quella umana, relazionale, ai temi del green, della sostenibilità sanitaria. Se davvero ognuno farà la sua parte possiamo cambiare le cose. In questo periodo drammatico abbiamo dimostrato di saperlo fare”.

Quali errori non bisogna ripetere?



“Il più importante di tutti: non avere un coordinamento internazionale sulla gestione delle pandemie. Ricordo lo tsunami in Indonesia con centinaia di migliaia di morti, da allora abbiamo imparato la lezione, abbiamo stazioni monitoraggio a livello internazionale. Dobbiamo fare rete anche sulle pandemie. E poi, non possiamo prescindere da una gestione più efficiente della sanità pubblica”.

L’anno che si è appena chiuso ha messo in luce, con molta forza, il ruolo della scienza.



“E spero che il nostro Paese abbia capito che è il momento di mettere la ricerca e lo sviluppo al centro degli investimenti”.

Ancora un miraggio, sembra. Un esempio recente: con tutto quello che è successo, si scopre che mancano fondi per sequenziare a tappeto il virus come invece fanno in altri Paesi, cosa indispensabile per studiare le varianti che circolano.



“È la verità, purtroppo siamo ancora molto indietro. Il Next Generation plan dà paletti precisi, gli investimenti dei Paesi non devono essere attività di spesa di breve periodo. Ma è tutta una mentalità che deve cambiare”.

A proposito di scelte lungimiranti, il 2020 ha messo a nudo in un momento drammatico un problema annoso: la carenza di personale sanitario. Nelle università lombarde, tra cui la sua, c’è stata una corsa contro il tempo per far laureare in anticipo medici e infermieri da mandare negli ospedali. Non è tempo di cambiamenti profondi? “L’abbiamo pagata cara, è evidente. E deve esserci il coraggio di fare investimenti di sistema. Bisogna aumentare i posti per i medici nelle facoltà di medicina e nelle specializzazioni. Una riforma a monte e a valle su questo. E mi auguro che quest’anno porti a una profonda riflessione”.

Ora le università hanno davanti la vera sfida, che è anche della città: riportare i suoi studenti a Milano e in aula quando sarà possibile. Come?



“Gli studenti sono uno dei motori della crescita di Milano. Il tema della sicurezza nel nostro campus è prioritario da marzo e questo ha fatto sì che nella nostra comunità di 40 mila persone ci siano stati pochissimi casi di contagio, questo ci ha permesso di non chiudere mai nemmeno un laboratorio. Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per avere un’università sicura, test sierologici, tamponi rapidi, c’è un presidio medico a disposizione degli studenti. Appena sarà possibile, ripartiremo piano piano con 6-7 mila persone. Non vediamo l’ora di poterli accogliere di nuovo tutti in un ambiente stimolante, internazionale, sempre più green. Non ci siamo mai fermati su questo. Ed è questo che ci muove”.