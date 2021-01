LA NOTTE PIÙ OSCURA SCENDERÀ SUL MONDO – Massimo Viglione #SpeakersCorner

Spread the love

“Se Donald Trump non si oppone a questo imbroglio elettorale, si realizzerà quello che hanno in mente di fare, ovvero il Grande Reset economico, una sorta di comunismo egualitario con uno stipendio base garantito e separati tutti dagli amici e forse anche dai familiari”.

Con queste parole si esprime lo storico Massimo Viglione in un video dello scorso 5 gennaio che ospitiamo nella sezione Speakers’ Corner di Davvero TV.

“Le prossime due settimane decideranno i destini umani – attacca ancora Viglione – la Guerra fredda in confronto a quello che sta accadendo oggi era una barzelletta”.

Per lo storico la soluzione non c’è, ma si può essere consapevoli di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, ecco perché non bisogna ignorare i fatti, ma parlare, condividere e prendere coscienza tutti insieme di una situazione insostenibile.

Claudio Messora