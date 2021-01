gf-vip-5,-ilary-blasi-affondo-ad-alfonso-signorini,-prende-una-posizione-netta-e-si-scaglia-contro-il-programma

Spread the love











Il Grande fratello vip, quest’anno, per alcuni aspetti sta dando uno spettacolo poco edificante. Bullismo, blasfemia e volgarità stanno prendendo il sopravvento anche se, nonostante tutto questo, gli ascolti stanno premiando il format tranne che nella puntata dell’ultimo dell’anno quando la gente e il pubblico da casa ha preferito assistere al programma garbato e allegro di Rai 1 “L’anno che verrà”.

Francesca Barra scrive un post a difesa delle donne

L’ultimo spettacolo che davvero non è affatto piaciuto è stato l’intervento nella casa di Antonella Elia che si è scagliata, molto velenosamente contro Samantha De Grenet che, può piacere o può non piacere ma non andava certo offesa e bullizzata in quel modo così terribile. La giornalista Francesca Barra è intervenuta su quest’argomento scrivendo un lungo post sui social: “Sei ingrassata, sei vecchia, stai cedendo al peso dell’età, stronz*, borgatara (?), regina del gorgonzola (?), ti strapperei ricciolo per ricciolo, strega”. Non sono la regina del politicamente corretto, ma questo è davvero uno scempio.

E’ grave che due donne (#samanthadegrenet e #antonellaelia) si offendano in televisione davanti a milioni di spettatori e se la cavino impunemente pensando che se a dire certe cose sono due donne con certi toni, avvolte da abiti eleganti e truccate a modino, sostenute da cori da stadio, che magari alternano sorrisi e battute sul gorgonzola, faccia solo ridere senza conseguenze. Invece è grave come il commento sessuale di Balotelli, grave come una bestemmia, grave come un’offesa razzista per cui avrebbero chiesto la squalifica o l’assenza della Elia dallo studio. Oggi mi sveglio e leggo alcuni commenti e cerco di capire cosa sia successo in televisione, in prima serata. Perché questo è costume, questo è un fenomeno da analizzare perché poi è inutile fare battaglie contro il body shaming, contro la violenza sulle donne, se a farlo sono donne che agiscono indisturbate davanti a milioni di spettatori. Quindi sappiate, prima di leggermi, che questo non riguarda solo quella che definite “tv spazzatura”, ma un problema di tutti. Perché se non frenate questo sistema tornerà ad accadere con la collega in ufficio, in famiglia, altrove insomma.

Poi non lamentatevi se nulla cambierà mai, per noi e nessuno ci difenderà. E per intenderci, cara Elia, essere la “regina del popolo” che tu non rappresenti, non vuol dire minacciare il prossimo, ma stare dalla parte dei più deboli sinceramente, perché si sa cosa vuol dire patire un’ingiustizia ! P.s E comunque sciacquatevi la bocca quando parlate del gorgonzola”

La presa di posizione di Ilary Blasi

Al post di Francesca Barra, che è difficile non condividere, anche Ilary Blasi ha messo il like.

Qualcuno l’ha interpretato semplicemente come condivisione dell’idea della Barra, altri come uno schieramento contro il conduttore, Alfonso Signorini che ha permesso che quell’incontro scontro avvenisse in quei termini.

