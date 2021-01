Fabrizio Corona ancora malato: “Preferisco non vedervi più”

Fabrizio Corona è vittima di un problema di salute, ma ancora una volta sui social si lascia bombardare dalle critiche.

Fabrizio Corona (Instagram)

Quello di Fabrizio Corona è stato un 2020 decisamente particolare, che lo ha visto protagonista in maniera assoluta. Polemiche continue hanno travolto l’imprenditore siciliano, che si è trovato spesso al centro del chiacchiericcio mediatico.

Quella con l’ex compagna Nina Moric, adesso, è stata una diatriba che ha animato i salotti televisivi per diverse settimane. La questione del figlio Carlos Maria, ma anche quello che riguarda a stretto giro il rapporto tra i due.

L’uscita del libro, il suo marchio ‘Adalet‘ in continua espansione, Fabrizio sa come far parlare di sé, e spesso questo non avviene nella maniera più “salutare” possibile. I social sono poi lo specchio di quella che è l’opinione pubblica, ed anche sotto questo punto di vista per Corona ci sono tante gatte da pelare.

In molti, infatti, spesso si scagliano contro di lui per i modi adottati nella gestione di alcun situazioni, soprattutto quelle in ambito familiare. Da capire, adesso, se anche il 2021 possa essere un anno da Corona Style.

Fabrizio Corona ed il problema agli occhi

Non soltanto problemi e polemiche per Fabrizio Corona, ma anche questioni legate alla propria salute l’hanno tenuto al centro dell’attenzione. Il noto imprenditore, infatti, è vittima di un problema emerso già da qualche settimana.

Un’infiammazione agli occhi, infatti, tiene sotto scacco l’ex Re dei paparazzi già da qualche tempo. Un problema che evidentemente crea non pochi problemi, costringendo Fabrizio a non restare per lunghi periodi di fronte a schermi e anche social.

Lo stesso Corona ha spiegato di aver anche rischiato di perdere la vista, a causa di questo problema che a quanto pare non sarebbe cosi comune. Una congiuntivite cronica, che sta rendendo la sua vita molto difficile.

Corona, l’ultimo post e le critiche sui social

Fabrizio racconta quotidianamente anche come sta vivendo questo serio problema di salute. Spesso si mostra con delle bende agli occhi, evidenziando proprio una situazione molto delicata.

L’ultimo scatto sui social lo ritrae ancora con delle bende sugli occhi, disteso ed in evidente difficoltà. “Preferisco non vedervi più!”, la didascalia che accompagna la foto su Instagram.

Tanti i commenti arrivati all’ultimo posto, molto (come al solito) critici nei confronti dell’imprenditore. “Che brutta fine hai fatto!“, “Ti sei rovinato!”, “Provocatore!”, sono alcune delle accuse arrivate a Corona in queste ore.